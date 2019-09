Presa diretta: le anticipazioni della puntata di lunedì 23 settembre 2019

PRESA DIRETTA ANTICIPAZIONI – Questa sera, lunedì 23 settembre 2019, in prima serata su Rai 3 a partire dalle 21.45 va in onda la seconda puntata della nuova stagione di Presa Diretta, il programma di attualità condotto da Riccardo Iacona.

Presa diretta anticipazioni | I servizi e le inchieste di questa sera

Questa sera Presa diretta si occuperà, con una dettagliata inchiesta, dell’universo delle navi Ong, un tema particolarmente dibattuto soprattutto negli ultimi anni. Tra il 2015 e il 2017, d’altronde, nel Mar Mediterraneo erano presenti fino a quindici navi di Organizzazioni non Governative che facevano ricerca e soccorso dei migranti in fuga dalla Libia e dal nord Africa. A che punto siamo arrivati oggi? Qual è la situazione? In particolare il programma tenterà di comprendere quando e come è cambiata l’opinione pubblica sulle navi Ong, in poco tempo trasformatesi da “angeli del mare” a “taxi dei migranti”.

L’inchiesta internazionale di Presa diretta ha quindi l’obiettivo di fare il punto sulle indagini della magistratura, sul ruolo delle organizzazioni non governative nei soccorsi ai migranti e – soprattutto – stimolare una riflessione sulla questione dei diritti umani che coinvolge non solo il nostro Paese, ma l’Europa intera.

Dove vedere il programma in tv e in streaming

Dove vedere Presa diretta in tv? Ovviamente su Rai 3, ogni lunedì sera dalle 21,45 su Rai 3. Per vedere il programma, dunque, basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre (o sul 503, in HD). O anche sul canale 103 di Sky, se siete abbonati alla celebre pay-tv.

Presa diretta è inoltre disponibile in streaming, su Rai Play: la celebre piattaforma streaming della Rai offre infatti la possibilità, gratuita, di vedere ciò che va in onda in tv anche su pc, smartphone e tablet. Per farlo, basta accedere con mail o account social a Rai Play, disponibile sia sul sito ufficiale che sull’omonima app per iOS e Android.

