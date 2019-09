Rambo: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Italia 1

Questa sera, lunedì 23 settembre 2019, in prima serata su Italia 1 alle 21.20 va in onda Rambo (First Blood), celebre film del 1982 per la regia di Ted Kotcheff che vede come protagonista Sylvester Stallone.

La pellicola, la prima di una lunga saga che termina con Rambo: Last Blood (uscito nel settembre 2019), è l’adattamento cinematografico del romanzo Primo sangue di David Morrell.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Rambo film: trama

John Rambo è un eroe della guerra in Vietnam che, giunto in una cittadina del Nord alla ricerca di un ex commilitone, viene arrestato per vagabondaggio da uno sceriffo rabbioso e arrogante.

Quando riesce a liberarsi dall’ingiusta prigionia Rambo decide di scappare sulle montagne, ma viene braccato dai poliziotti. Questi ultimi, però, non sanno con chi hanno a che fare: la sua perfetta preparazione militare gli consentirà infatti di tenere in scacco oltre duecento uomini della Guardia Nazionale.

Rambo film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Sylvester Stallone – John James Rambo

– John James Rambo Richard Crenna – Samuel Trautman

– Samuel Trautman Brian Dennehy – Will Teasle

– Will Teasle Bill McKinney – Dave Kern

– Dave Kern Jack Starrett – Arthur Galt

– Arthur Galt Michael Talbott – Balford

– Balford Chris Mulkey – Ward

– Ward John McLiam – Orval

– Orval Alf Humphreys – Lester

– Lester David Caruso – Mitch

– Mitch David L. Crowley – Shingleton

– Shingleton Don MacKay – Preston

LE CURIOSITÀ SUL FILM

Rambo film: trailer

Ecco il trailer del film:

Rambo film: streaming

Come fare per vedere Rambo in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 23 settembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming