Temptation Island Vip 2019: le anticipazioni della terza puntata di stasera 23 settembre

Terza puntata di Temptation Island Vip 2019, la trasmissione di Canale 5 in onda ogni lunedì in prima serata. Prosegue per le coppie di questa edizione il viaggio nei sentimenti, guidato da Alessia Marcuzzi. 21 giorni da trascorrere separati, in due diversi villaggi, in compagnia di avvenenti tentatori e tentatrici single. Per alcuni è già il momento della resa dei conti. Ecco le anticipazioni complete della puntata di stasera 23 settembre 2019.

Non mancheranno anche stasera i colpi di scena: una coppia, quella formata da Ciro Petrone e Federica è stata eliminata dopo la prima puntata, visto che il ragazzo ha cercato di raggiungere il villaggio delle fidanzate, violando così il regolamento.

Al loro posto la produzione di Temptation Island Vip 2019 ha subito fatto entrare una nuova coppia, composta da Gabriele Pippo (figlio di Pippo Franco) e la fidanzata Silvia Tirado.

Tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island Vip 2019

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni | Terza puntata

Sono cinque le coppie rimaste ancora all’interno del resort Is Morus Relais, dopo che nella seconda puntata Damiano Er Faina e la sua fidanzata Sharon hanno avuto il loro falò di confronto e hanno deciso di lasciare il programma insieme.

Restano dunque Chiara Esposito e il bello d’Italia Simone Bonaccorsi, la speaker Anna Pettinelli con Stefano Macchi, il cantautore Pago e la bella Serena Enardu; le new entry Gabriele Pippo e Silvia Maturani e infine Nathaly Caldonazzo con Andrea Ippoliti.

Come sempre tante sorprese e colpi di scena per le coppie rimaste in gara. Il viaggio nei sentimenti entra nel vivo, e per molte coppie si tratta di prendere già decisioni importanti. Proseguire insieme o lasciarsi definitivamente?

Nella puntata di oggi, infatti, assisteremo a ben due falò di confronto.

Tutti i tentatori e le tentatrici di Temptation Island Vip

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni | Falò di confronto per Nathaly e Andrea

La scorsa puntata si era conclusa con la richiesta della showgirl Nathaly Caldonazzo rivolta alla conduttrice Alessia Marcuzzi di un falò di confronto immediato con il suo fidanzato Andrea Ippoliti. L’ex stella del Bagaglino si è detta infatti molto delusa dal comportamento del suo partner che si è avvicinata notevolmente ad alcune tentatrici single e in particolare con la giovanissima Zoe.

Nel corso della puntata di stasera, dunque, scopriremo se Nathalie e Andrea decideranno di restare insieme o lasciarsi per sempre.

Il resort Is Morus Relais di Temptation Island Vip 2019

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni | Falò anche per Anna Pettinelli e Stefano Macchi

All’inizio di questa edizione di Temptation Island Vip 2019 abbiamo assistito ad una Anna Pettinelli tosta e disposta a dare molti consigli alle altre fidanzate del villaggio. Alla prima occasione, però, la storica speaker di Rds ha palesato le proprie fragilità, dimostrandosi particolarmente gelosa del proprio fidanzato Stefano.

“Voglio il falò, adesso. Non voglio vedere altro”, ha dichiarato furiosa la Pettinelli, che evidentemente ha avuto modo di guardare video non proprio entusiasmanti del proprio compagno. Come emerge dalle anticipazioni di Temptation Island Vip 2019 di stasera, assisteremo anche a un secondo falò di confronto, quello appunto richiesto dalla speaker.

Potrebbero interessarti Presa diretta: le anticipazioni della puntata di lunedì 23 settembre 2019 Antonio Moriconi, chi è il tentatore di Temptation Island Vip 2019 Stasera tutto è possibile, le anticipazioni della puntata del 23 settembre 2019

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni | Le altre coppie

Momenti di tensione anche per Pago e Serena Enardu: tra i due le cose si fanno sempre più complicate, tanto che in un video delle anticipazioni di stasera si vede la ragazza piangere disperatamente, con Anna Pettinelli intenta a consolarla. Pago d’altronde si era detto intenzionato a vendicarsi nel villaggio delle fidanzate, e parrebbe propri oche ci sia riuscito.

Le coppie in gara di Temptation Island Vip 2019

Colpi di scena in vista anche per la coppia formata da Simone Bonaccorsi, il più bello d’Italia, e la professoressa de L’Eredità Chiara Esposito. Alessia Marcuzzi rivela al ragazzo: “Chiara, in qualche modo ha raggiunto una nuova consapevolezza. Prima di raccontarti esattamente quello che è successo vorrei che tu vedessi un video”. Cosa sarà realmente accaduto?

Tensione anche per l’ultima coppia entrata in questa edizione di Temptation Island Vip 2019, quella composta fa Gabriele Pippo e Silvia Maturani. Il figlio di Pippo Franco crollerà emotivamente durante il falò, vedendo dei video inaspettati della propria fidanzata.

Appuntamento dunque stasera 23 settembre 2019 su Canale 5 dalle 21.20 con la terza puntata di Temptation Island Vip. Inoltre potrebbe entrare una nuova coppia, quella formata da Alex Belli e Delia Duran.

Dove vedere in diretta tv e in streaming Temptation Island Vip 2019