Gli arancini di Montalbano: la trama della puntata in replica il 23 settembre 2019

Questa sera, lunedì 23 settembre 2019, in prima serata su Rai 1 una nuova puntata in replica de Il Commissario Montalbano, popolare e fortunatissima serie che non stanca mai il pubblico di Viale Mazzini. Anzi, nonostante si tratti appunto di repliche, le vicende del poliziotto di Vigata nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti garantiscono sempre ottimi ascolti al primo canale Rai.

Stasera a tornare sullo schermo un episodio della quarta stagione di Montalbano, intitolato Gli arancini di Montalbano. Trasmesso per la prima volta il 4 novembre 2002, l’episodio è tratto dal racconto omonimo dello scrittore siciliano da poco scomparso e vede nel cast la partecipazione di Francesco Foti, Fabio Costanzo, Gigio Morra e Ciccino Sineri.

Ma di cosa parla Gli arancini di Montalbano? Vediamo la trama della puntata di questa sera, in onda questa sera alle 21.25 su Rai 1.

Gli arancini di Montalbano trama

È pieno inverno, si avvicina il giorno di Capodanno e il Commissario Montalbano riceve inviti per passare la serata del Veglione. Con pochissima voglia di andare a Parigi con Livia, Salvo viene invitato da Adelina, la signora che gli prepara i pranzi e gli sistema la casa, contenta di poter festeggiare la fine dell’anno con i due figli che sono contemporaneamente ed eccezionalmente fuori di prigione.

In questo contesto il commissario si ritroverà ad indagare sulla morte – fatta passare per un semplice incidente – dei coniugi Pagnozzi, precipitati con la loro auto in un burrone. Sarà proprio uno dei pregiudicati figli di Adelina, Pasquale, nel frattempo tornato in galera per furto nella villa delle due vittime, ad aiutare il protagonista a risolvere il caso. Verrà fuori che l’assassino è Calogero Picone detto Gerry, figlio illegittimo del signor Pagnozzi nato dalla relazione con una domestica; complici del delitto la compagna di Calogero e suo figlio, desiderosi di vendetta dopo aver passato una vita a vivere di stenti. Una volta svelata la verità, il commissario si impegnerà per far tornare momentaneamente libero Pasquale e i due andranno insieme alla festa di fine anno a casa di Adelina, dove mangeranno i suoi prelibati arancini.

Gli arancini di Montalbano va in onda lunedì 23 settembre 2019 in replica alle ore 21.25 su Rai 1.

Dove vedere la puntata in streaming