Stasera in tv 23 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 23 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 23 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 23 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Una Storia da Cantare – Lucio Dalla

Questa sera su Rai 1 il secondo dei tre appuntamenti con Una storia da cantare, uno speciale sulle più belle canzoni di alcuni storici artisti italiani. La puntata di stasera è dedicata al compianto Lucio Dalla. Un’occasione per proporre un racconto biografico dei personaggi più grandi della canzone italiana e, attraverso i loro versi, scoprire un po’ di più la storia di tutti noi.

Tutti gli ospiti per Lucio Dalla

RAI 2

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Nel nome del padre

20:30 – TG2

21:05 – The Good Doctor

Questa sera su Rai 2 tornano in replica gli episodi della prima stagione della fiction The Good Doctor: le puntate di stasera sono “Sette motivi”, “Nei panni dell’altro” e “L’abito non fa il monaco”.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Le parole della settimana

21:45 – Città segrete – Mosca

Questa sera su Rai 3 va in onda, dopo il successo della scorsa stagione, la prima delle quattro nuove puntate di Città segrete, il programma di Corrado Augias alla scoperta dei segreti delle grandi città. Un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi di grandi centri urbani che crediamo di conoscere, ma di cui in realtà abbiamo scoperto ancora solo la superficie. La puntata di stasera è dedicata a Mosca.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Il Padrino

Su Rete 4 va in onda un grande classico del cinema, il film Il Padrino, di Francis Ford Coppola con Marlon Brando, Robert Duvall, Al Pacino, James Caan, Diane Keaton, Talia Shire, John Cazale, Richard Castellano.

Trama: La storia parte presentando la figura di Vito Corleone, emigrato bambino dalla Sicilia negli Usa, e divenuto un grande “padrino”, ovvero il capo di un’importante famiglia mafiosa, una delle cinque di New York . Ci si rivolge a lui come si conviene ad un personaggio di grandissimo rilievo e rispettato: nelle prime scene in cui viene festeggiato il matrimonio di una delle sue figlie, Connie (Talia Shire), don Vito riceve gente come in una vera e propria udienza i quali gli chiedono favori e lui decide se farli e a chi commissionare il ” lavoro “. I favori consistono nel punire, o addirittura uccidere qualcuno, nell’ottenere un certo appalto o lavoro. Corleone ha tre figli, Michael (Pacino), Sonny (Caan), Fredo (Cazale). Quando il vecchio Padrino viene gravemente ferito in un attentato, è Michael (più piccolo dei maschi), eroe di guerra e avvocato che il padre avrebbe voluto tener lontano dagli affari, che suo malgrado si vedrà in prima linea ad affrontare la situazione. Uccide il responsabile dell’attentato e il poliziotto complice, poi fugge in Sicilia per far perdere le sue tracce fino a quando si calmeranno le acque . Al suo rientro diventa il capo indiscusso e introduce sistemi più moderni ed efficaci. A poco a poco diventa tutt’uno col suo ruolo. Nel frattempo si è sposato e ha avuto figli che comunque non lo hanno distolto dall'”altra” famiglia.

STASERA IN TV 23 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Tu si que vales

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata di Tu si que vales, condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, con una giuria d’eccezione formata da Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Teo Mammucari.

Le anticipazioni della puntata di stasera

GUIDA TV 23 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Biancaneve e il cacciatore

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Biancaneve e il cacciatore, con Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron, Ian McShane, Sam Claflin, Eddie Izzard, Ray Winstone, Stephen Graham, Toby Jones, Bob Hoskins, Nick Frost.

Trama: Cresciuta dopo la morte del padre dalla crudele matrigna (Charlize Theron), la principessa Biancaneve (Kristen Stewart) è stata costretta a vivere nell’umiliazione e nel disprezzo, rinunciando anche al suo amore per un principe suo coetaneo (Sam Claflin). Quando, poi, uno specchio magico rivela alla crudele regina di essere stata superata in bellezza dalla giovane figliastra, il cacciatore Eric (Chris Hemsworth) sarà incaricato di uccidere la ragazza ma, dopo aver scoperto che la responsabile della morte della sua amata moglie è proprio la regina, l’uomo diventerà il maggior alleato di Biancaneve che – rifugiatasi nell’oscura foresta – sta preparando un piano di vendetta con l’aiuto di sette nani presso cui ha trovato ospitalità.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 23 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – The Queen – La Regina

Questa sera su La 7 è in programmazione il film The Queen – La Regina, con Helen Mirren, Michael Sheen, James Cromwell, Sylvia Syms.

Trama: Dramma storico biografico sulla regina Elisabetta II di Inghilterra. In particolare il film narra del difficile periodo che investì la famiglia reale dopo la morte di Diana. Helen Mirren vinse l’Oscar per la sua interpretazione.

PROGRAMMI TV 23 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:00 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Natale a Graceland

Su Tv8 questa sera va in onda in prima tv il film Natale a Graceland, con Kellie Pickler, Wes Brown, Tamara Austin, Tommy Cresswell, Rhoda Griffis.

Trama: Lauren Cooper, una giovane madre e donna in carriera, cerca di far fronte ai suoi numerosi impegni lavorativi e di mamma. Quando viene mandata a Memphis per un importante incontro di lavoro, decide di portare Emma, la figlia di sette anni, a visitare Graceland, la famosissima tenuta di Elvis Presley. Qui farà tanti incontri inaspettati, come quello con Clay, l’ex fidanzato con il quale si esibiva cantando.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:15 – Ma cosa ci dice il cervello

21:00 – 100X100Cinema – Questo o quello

21:15 – Le belve

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Le belve, con Taylor Kitsch, Aaron Taylor-Johnson, Salma Hayek, Benicio Del Toro, Blake Lively, John Travolta, Emile Hirsch, Demia’n Bichir, Trevor Donovan, Joel David Moore, Sandra Echeverri’a.

Trama: A Laguna Beach, nel sud della California, due amici, un imprenditore buddista e un ex marine mettono in piedi la più grande piantagione di marijuana degli Stati Uniti. Oltre all’attività, i due condividono anche l’interesse e l’amore per la bella O e hanno il sostegno di un poliziotto corrotto, ma l’impresa è presto messa in discussione dall’interesse dei narcotrafficanti messicani, con a capo la spietata Elena, inseparabile dal suo braccio destro Lado.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 23 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

18:20 – Man City – Chelsea (diretta)

20:25 – I Signori della Serie A: Suso

20:55 – Atalanta – Juventus

Su Sky Sport Uno stasera va in onda in replica la partita tra Atalanta-Juventus, valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A.

SKY UNO

19:40 – Antonino Chef Academy Ep. 2

21:15 – X Factor 2019 Live 5

Questa sera su Sky Uno va in onda in replica il quinto Live di X Factor 2019, andato in scena ieri sera in diretta.

Cosa è successo ieri sera a X Factor: il riassunto

