Una storia da cantare, la seconda puntata dedicata a Lucio Dalla: gli ospiti

Una storia da cantare è un programma in onda su Rai 1 che per tre serate racconterà la vita di tre artisti fenomenali che hanno lasciato un grande segno nella storia della musica italiana.

Dopo Fabrizio De Andrè, è la volta di Lucio Dalla. Il cantautore bolognese sarà il protagonista di questa seconda serata, in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini sabato 23 novembre 2019, alle ore 21:25.

Tantissimi gli ospiti che si riuniranno per l’occasione, tutti interessati a ricordare la carriera e le grandi doti di un artista che ormai non c’è più.

Di seguito, tutti gli ospiti che prenderanno parte alla serata di Una storia da cantare dedicata a Lucio Dalla.

Una storia da cantare, gli ospiti della seconda puntata: tutti per Lucio Dalla

Tanti sono gli ospiti pronti a riunirsi per rendere omaggio a una delle figure musicali più amate d’Italia e non soltanto nella sua Bologna.

La serata del 24 novembre sarà animata da amici di una vita che, attraverso canzoni e ricordi, racconteranno l’artista e la sua vita con episodi inediti e alcune curiosità vissute in prima persona.

In più, un gruppo di giovani cantanti ripercorrerà i suoi brani evergreen con il supporto della band diretta da Maurizio Filardo.

Non mancherà il collegamento da Bologna con Ron e Gigi D’Alessio, che faranno da ciceroni e porteranno il pubblico di Rai 1 in giro per la casa di Lucio, a Via D’Azeglio numero 15, visitando quelle stanze colorate dove nasceva la creatività.

Tra i grandi artisti che prenderanno parte alla serata, vedremo Renzo Arbore e Gigi Proietti, in un improbabile duo, raccontare il lato più divertente di Lucio Dalla.

Altri ospiti saranno gli Stadio, la sua storica band, e Patty Pravo, Nina Zilli, Il Volo, Irene Grandi, Ghemon, Tiromancino, Francesco Gabbani, Noemi, Fabrizio Moro, Serena Rossi e Stefano Fresi.

Una storia da cantare va in onda sabato 23 novembre 2019 alle ore 21:25 su Rai 1 con la seconda puntata dedicata a Lucio Dalla.