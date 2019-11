Una storia da cantare, Lucio Dalla: una serata dedicata al celebre cantante su Rai 1

Una storia da cantare torna in prima serata, su Rai 1, con il secondo appuntamento dedicato a Lucio Dalla. Dopo la prima serata di successo che ha visto protagonista Fabrizio De Andrè e tantissimi ospiti radunati in sua memoria, Enrico Ruggeri (nel ruolo di narratore) accompagnato da Bianca Guaccero accoglieranno il pubblico di Rai 1 per portarli nel mondo del cantautore bolognese.

Caruso, L’anno che verrà, Attenti al lupo: Lucio Dalla è un autore amato da generazioni vecchie e nuove, un cantante che ha fatto la storia non soltanto nella sua cara Bologna, ma anche nel resto dello stivale.

Su Rai 1, il secondo appuntamento di Una storia da cantare sarà un omaggio al caro Lucio, venuto a mancare l’1 marzo 2012.

Una serata ricca di momenti importanti, anche grazie agli ospiti che prenderanno parte al programma. Di seguito, le anticipazioni.

Gli ospiti della seconda puntata di Una storia da cantare

Una storia da cantare, tutti gli ospiti riuniti per Lucio Dalla

Lucio Dalla, un grande artista rimasto nel cuore di molti, sarà ricordato da tantissimi ospiti nella serata del 24 novembre 2019, su Rai 1, grazie ad altri artisti e persone che l’hanno vissuto in pubblico e nel privato.

Amici di una vita che, attraverso le sue canzoni e i ricordi, racconteranno chi è stato Lucio Dalla, con episodi inediti e curiosità della sua vita.

Insieme a giovani cantanti, poi, si ripercorreranno i suoi evergreen sostenuti dalla grande band diretta da Maurizio Filardo.

Chi vedremo in studio? Due amici di vecchia data, eccezionalmente in coppia, per raccontare chi era Lucio: vedremo sul palco Renzo Arbore e Gigi Proietti, uniti nel ricordo di un grande uomo.

Non mancheranno aneddoti vissuti in anni di live insieme agli Stadio, la sua storica band. Tra gli altri ospiti vediamo Patty Pravo, Nina Zilli, Il Volo, Irene Grandi, Ghemon, Tiromancino, Francesco Gabbani, Noemi, Fabrizio Moro, Serena Rossi e Stefano Fresi.

Potrebbero interessarti Biancaneve e il cacciatore, il film con Charlize Theron: trama, cast e streaming Città segrete – Mosca, Corrado Augias torna su Rai 3: le anticipazioni della puntata di stasera Tu si que vales 2019: le anticipazioni della sesta puntata di stasera, 23 novembre

E poi ci sarà un collegamento con la sua cara Bologna, dove vederemo Ron e Gigi D’Alessio fare da ciceroni nella sua casa, lì al civico 15 di Via D’Azeglio.

Anche durante questa serata, il pubblico da casa sarà chiamato a votare per eleggere la canzone più amata di Lucio Dalla, tramite l’hashtag #unastoriadacantare.

Una storia da cantare – Lucio Dalla vi aspetta sabato 23 novembre 2019 in prima serata, a partire dalle 21:25, su Rai 1.