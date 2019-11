Biancaneve e il cacciatore, il film con Charlize Theron: trama, cast e streaming

Abbiamo conosciuto Biancaneve come una principessa maltrattata dalla matrigna che finisce in una casa di nanetti per salvarsi la vita. In particolare, nella sua versione Disney, Biancaneve è la classica donzella che si lascia salvare dal principe in sella al cavallo bianco. Ma, nella trasposizione di Rupert Sanders, Biancaneve non ha niente a che vedere con la donna ingenua della fiaba; anzi, nel film Biancaneve e il cacciatore la bella principessa indossa l’armatura e non ha paura di combattere.

L’adattamento in chiave dark fantasy della nota fiaba Biancaneve e i sette nani ha visto protagonista Kristen Stewart. Al suo fianco, Charlize Theron pronta a interpretare un’elegante matrigna. Il bel principe questa volta non è Azzurro, ma il cacciatore, interpretato da Chris Hemsworth.

La colonna sonora è stata curata da James Newton Howard. Il film ha avuto anche un seguito: nel 2015, nelle sale è arrivato Il cacciatore e la regina di ghiaccio, che ha portato nuovamente al cinema la Theron con Hemsworth ma senza Kristen Stewart.

Biancaneve e il cacciatore, la trama del film

Biancaneve e il cacciatore è una rielaborazione in chiave dark fantasy della fiaba Biancaneve e i sette nani. In questa storia, il cacciatore diventerà il mentore di Biancaneve e l’aiuterà a rimettersi in sesto per affrontare la perfida Regina.

Come la fiaba, Biancaneve è la più bella del reame e costituisce l’unica, vera minaccia per la Regina che è intenzionata a ucciderla. Il cacciatore, però, aiuta la principessa a prepararsi per uno scontro bellico.

Biancaneve è nata dal frutto dell’amore tra Re Magnus e la Regina Eleanor. Ma, quando quest’ultima muore, il padre s’innamora di Ravenna che finge di aiutare Magnus a sconfiggere l’Armata Oscura dall’alto della bontà del suo cuore.

Ma, dopo le nozze, la nuova Regina rivela la sua vera natura malvagia: è lei a capo dell’Armata Oscura. Durante la prima notte di nozze, Ravenna uccide il Re prendendo il controllo del regno.

La piccola Biancaneve viene rinchiusa nella torre del castello, mentre la Regina si circonda dello Specchio Magico al quale chiede, ogni giorno, chi è la più bella del reame. La risposta è sempre la stessa finché, dopo dieci anni, lo Specchio invece rivela che è Biancaneve la più bella.

La regina, spazientita e irritata, condanna Biancaneve a morte per mano del fratello. L’unico modo per evitare che la ragazza continui a essere la più bella e che ottenga il trono è strapparle il cuore da petto. Il fratello però fallisce e Biancaneve riesce a scappare. Non contenta, la Regina le manda alle calcagna l’abile cacciatore, promettendogli in cambio di riportare in vita sua moglie.

Quando il cacciatore capisce che la Regina non ha mai avuto intenzione di tenere fede ai patti, passa dalla parte di Biancaneve e l’aiuta nella sua lotta contro la Regina Ravenna.

Biancaneve e il cacciatore, il cast: i protagonisti

Chi vediamo nel cast di Biancaneve e il cacciatore? Partiamo dai protagonisti.

La bella Biancaneve è interpretata da Kristen Stewart, attrice lanciatissima con la saga di Twilight che ha cercato poi di prendere le distanze dal genere fantasy (nonostante Biancaneve e il cacciatore) recitando anche per Woody Allen e Olivier Assayas.

Al suo fianco vediamo Chris Hemsworth, conosciuto principalmente come Thor della Marvel. Invece nelle vesti della Regina cattiva c’è la bella Charlize Theron, attrice che non ha bisogno di presentazioni.

Sam Claflin, conosciuto per Hunger Games, interpreta il Principe William, mentre Ian McShane interpreta Beith.

E poi nel cast di Biancaneve e il cacciatore vediamo Toby Jones, Nick Frost, Ray Winstone, Bob Hoskins, Eddie Marsan, Lily Cole, Vincent Regan, Dave Legeno, Sam Spruell, Johnny Harris, Brian Gleeson, Noah Huntley, Liberty Ross, Christopher Robilliard, Rachael Stirling, Hattie Gotobed, Jamie Blackley, Mark Wingett, Matt Berry, Joey Ansah, Peter Ferdinando, Raffey Cassidy, Xavier Atkins, Izzy Meikle-Small e Anastasia Hille.

Biancaneve e il cacciatore, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere Biancaneve e il cacciatore? Il film va in onda sabato 23 novembre 2019, in prima serata a partire dalle 21:20, su Italia 1.

Il canale Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, oppure al tasto 506 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo su MediasetPlay, la piattaforma che consente di seguire i programmi anche tramite pc, smartphone e tablet.