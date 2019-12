Stasera in tv 23 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Ognuno è perfetto

Questa sera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata della fiction Ognuno è perfetto con Edoardo Leo.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Alla ricerca di Nemo

Questa sera su Rai 2 arriva il film Disney Alla ricerca di Nemo.

Trama: Nemo, il figlio di Marlin un pesce pagliaccio viene pescato e l’unico indizio per ritrovarlo è l’indirizzo sulla maschera da sub che il pescatore ha perso.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda un’altra puntata di Report.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Non ci resta che piangere

Su Rete 4 va in onda il film Non ci resta che piangere, un classico con il mitico duo Massimo Troisi, Roberto Benigni

Trama: Partiti in automobile da Frittole, in provincia di Firenze, Saverio (Benigni), maestro elementare, e Mario (Troisi), bidello, si ritrovano per uno strano scherzo del caso nel 1492. Decidono di recarsi a Palos, in Andalusia, per fermare Cristoforo Colombo e impedirgli di scoprire le Americhe: lungo la strada incontrano Leonardo da Vinci, che ha appena …

Ecco il trailer:



STASERA IN TV 23 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia la Notizia

21:20 – Il GGG – Il grande gigante gentile 1^TV

Su Canale 5 stasera va in onda in prima tv il film GGG – Il grande gigante gentile con Mark Rylance, Ruby Barnhill, Jemaine Clement.

Trama: Una ragazzina di nome Sophie incontra il grande gigante gentile. Nonostante il suo aspetto intimidatorio, il gigante si dimostra essere di buon cuore ed emarginato dai suoi simili perche’ si rifiuta di mangiare bambini e bambine.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 23 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:35 – C.S.I. Miami

21:25 – 10 anni di Alessandra Amoroso

Su Italia 1 questa sera va in onda una serata speciale dedicata alla carriera di una giovane cantante: 10 anni di Alessandra Amoroso, voce italiana nata negli studi di Amici di Maria De Filippi.

PROGRAMMI TV 23 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 TG La7

20:35 – Uoazz – Collezione Autunno Inverno

21:15 – Grey’s Anatomy

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Grey’s Anatomy.

PROGRAMMI TV 23 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:15 – I diari della montagna Ep. 1 Prima TV

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Acqualagna

21:30 – Dickens – L’uomo che inventò il Natale

Su Tv8 questa sera va in onda Dickens – L’uomo che inventò il Natale con Dan Stevens, Christopher Plummer, Jonathan Pryce, Simon Callow.

Trama: Sei mesi dopo una trionfale tourne’e americana, Charles Dickens rientra a Londra dove lo attendono debiti e crisi creativa. Padre di una famiglia numerosa e figlio di un padre dissipatore, Charles e’ a caccia di denaro e di ispirazione. Illuminato all’improvviso dalle favole di una giovane domestica irlandese, decide di scrivere un racconto di Natale per l’ormai prossimo Natale.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Ricomincio da me

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Ricomincio da me con Jennifer Lopez.

Trama: Una quarantenne insoddisfatta ottiene il lavoro dei suoi sogni ma deve fare i conti con il proprio passato.

Ecco il trailer:



STASERA IN TV 23 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – Sky Sport Room (diretta)

21:00 – #SkyBuffaRacconta Gigi Riva

Su Sky Sport Uno stasera va in onda una nuova puntata di Gigi Riva.

SKY UNO

20:35 – Robbie Williams The Christmas 1^Tv

21:15 – The Robbie Williams Christmas Show 1^Tv

Questa sera su Sky Uno va in onda l’appuntamento natalizio con Robbie Williams. Dall’Alexandra Palace di Londra, Robbie Williams regala un’imperdibile serata di musica con le sue hit e le nuove canzoni tratte dal suo primo album natalizio ‘The Christmas Present’.

