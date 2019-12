Il GGG, Il grande gigante gentile, il film: trama, cast e streaming

Steven Spielberg ha raccontato una nuova storia fantastica con Il GGG – Il grande gigante gentile. Il film, arrivato nelle sale nel 2016, è stato scritto da Melissa Mathison ed è il primo film di Spielberg ad essere prodotto e distribuito dalla Disney.

Il film non è altro che l’adattamento cinematografico del libro “Il GGG”, scritto da Roald Dahl e pubblicato nel 1982. Non è la prima trasposizione, quella risale al 1989 e s’intitola Il mio amico gigante.

Il film utilizza effetti visivi girati in tecnica mista e sono stati curati dalla Weta Digital.

Il GGG, Il grande gigante gentile: trama

La storia racconta di un gigante diverso da tanti altri che si nutrono di esseri umani, preferibilmente bambini. Il GGG è un gigante vegetariano, si ciba soltanto di Cetrionzoli e Sciroppo. Una notte, il grande gigante gentile rapisce una bambina, Sophie. La ragazzina, londinese, viene portata nella caverna del gigante ed è inizialmente molto spaventata. Molto presto, però, la bambina si rende conto che il gigante non è cattivo come sembra, in realtà è molto dolce, e può insegnarle cose meravigliose.

Il GGG porta la bambina nel Paese dei Sogni, dove cattura i sogni che manda di notte ai bambini e le spiega da dove deriva la magia e il mistero dei sogni.

I due diventano amici inseparabili, mentre gli altri giganti stanno preparando un’altra strage. Così, GGG e Sophie sono costretti ad avvisare la Regina d’Inghilterra della minaccia e insieme realizzeranno un piano per sbarazzarsi dei giganti una volta per tutte.

Il GGG, Il grande gigante gentile, il cast del film

Chi vediamo nel film? Il cast è composto da Mark Rylance che interpreta il gigante gentile, Ruby Barnhill che interpreta la bambina Sophie, Bill Hader che interpreta Sangue-Succhia, Rebecca Hall che interpreta Mary, Penelope Wilton interpreta la Regina Elisabetta II, Jemaine Clement interpreta InghiottiCiccia, Ólafur Darri Ólafsson interpreta Spellamocciose.

Infine abbiamo Adam Godley, Michael Adamthwaite, Haig Sutherland.

Il GGG, Il grande gigante gentile, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Il GGG? Il film viene trasmesso in prima serata su Canale 5 lunedì 23 dicembre 2019, alle ore 21:25.

Il canale principale Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD. Chi invece vuole seguire in diretta streaming il film può farlo accedendo alla piattaforma MediasetPlay.