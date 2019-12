Ognuno è perfetto, trama e anticipazioni della terza e ultima puntata di stasera | 23 dicembre

Questa sera, lunedì 23 dicembre 2019, in prima serata su Rai 1 va in onda la terza e ultima puntata di Ognuno è perfetto, la serie con Edoardo Leo, Cristiana Capotondi che ha ottenuto ottimi ascolti e giudizi.

La fiction, ambientata a Torino, racconta la storia di un gruppo di ragazzi con la Sindrome di Down e vede la regia di Giacomo Campiotti. Liberamente ispirata alla serie belga Tytgat Chocolat, Ognuno è perfetto è andato in onda onda per tre prime serate su Rai 1, l’ultima delle quali stasera, a partire dalle 21.25.

Nel corso di quest’ultima puntata scopriremo come andranno a finire le avventure dei protagonisti, anche se molti si chiedono già se ci sarà una seconda stagione. Ecco allora la trama e le anticipazioni di stasera di Ognuno è perfetto.

Le anticipazioni della terza e ultima puntata: trama

In questi ultimi due episodi Miriam e Ivan possono dirsi finalmente felici, perché sono riusciti a trovare i ragazzi. Rick è sollevato, perché adesso suo padre approva la sua scelta di sposare Tina. Ivan sostiene il figlio e si dice disposto ad aiutarlo a cercare la sua amata.

Rick infatti vuole riportare Tina in Italia, sfruttando la legge del ricongiungimento familiare. Nel frattempo, secondo le anticipazioni della terza puntata di Ognuno è perfetto, Miriam vuole aiutare i ragazzi ad ogni costo, affinché possano tornare sani e salvi in Italia, e riprendere a lavorare alla fabbrica di cioccolato.

Rick e Ivan, poi, decidono di partire per l’Albania con il camper: una sorta di tutto per tutto pur di ritrovare Tina. La situazione però si fa sempre più complicata, e i due dovranno accettare una scomoda verità. Tina e sua madre, infatti, si sono procurate dei passaporti falsi: le due non sono in Albania, bensì in Kossovo.

Il cast della fiction

Una notizia che non scoraggerà Rick e Ivan, i quali decideranno di proseguire comunque il loro viaggio alla ricerca delle donne. Gli imprevisti per loro, secondo le anticipazioni dell’ultima puntata di Ognuno è perfetto, non mancheranno. I due uomini infatti sono sprovvisti di passaporto e dovranno trovare una soluzione per poter entrare, seppur illegalmente, in Kossovo.

Appuntamento dunque stasera, 23 dicembre 2019, con la terza e ultima puntata di Ognuno è perfetto, dalle 21.25 su Rai 1.