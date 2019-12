Alla ricerca di Nemo, il film Disney Pixar: trama, cast e streaming

Era il 2003 e la Disney Pixar portava al cinema un altro film vincitore del Premio Oscar: Alla ricerca di Nemo, infatti, ha stregato proprio tutti al punto da portare a casa una statuetta d’oro come miglior film d’animazione 2004.

Il film, realizzato da Pixar Animation Studios, è un tributo nei confronti dell’animatore Glenn McQueen, venuto a mancare a causa di un melanoma prima della fine della realizzazione del film (nel 2002, aveva 41 anni).

Al botteghino, Alla ricerca di Nemo ottenne un notevole successo, al punto che anni dopo è arrivato anche un sequel, Alla ricerca di Dory (2016).

Ma qual è la trama di Alla ricerca di Nemo? E chi sono i doppiatori?

Alla ricerca di Nemo, la trama del film

Marlin e Coral sono due pesci pagliaccio, stanno per diventare genitori e la loro casa è la Barriera Corallina. Mentre attendono lo schiudersi delle uova, la loro casa viene attaccata da un feroce barracuda che uccide Coral e gran parte delle uova: l’unico a sopravvivere è il piccolo Nemo.

Crescendo, Nemo dimostra di essere un pesciolino molto curioso. Durante una gita scolastica, si allontana per raggiungere il “motoschifo”. Ed è allora che viene catturato da un sub.

Così parte l’avventura del papà Marlin, che cerca in lungo e in largo il suo figlioletto con l’aiuto della logorroica e smemorata Dory. Durante il viaggio, incontreranno diversi personaggi come la tartaruga Scorza.

Alla ricerca di Nemo, il cast

Nel cast de Alla ricerca di Nemo troviamo diversi attori ben noti, soprattutto nel cast italiano.

Mentre nel cast originale Marlin è doppiato da Albert Brook, in italia è doppiato da Luca Zingaretti, il volto del mitico Commissario Montalbano. Invece Dory in lingua originale è doppiata da Ellen Degeneres, mentre in italiano da Carla Signoris.

Nemo in Italia è doppiato da Alex Polidori, mentre in lingua originale da Alexander Gould.

Alla ricerca di Nemo, dove vederlo in tv e in streaming

Ma dove vedere Alla ricerca di Nemo? In tv o in streaming? Il film viene proposto in prima serata su Rai 2 per il ciclo dei cartoni animati nel periodo di Natale che invaderanno il palinsesto di Rai e Mediaset fino all’epifania.

Rai 2 è disponibile al canale 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Chi vuole seguire in diretta streaming il film Disney può farlo collegandosi a RaiPlay.

Alla ricerca di Nemo vi aspetta su Rai 2 lunedì 23 dicembre 2019, ore 21:20.