10 anni di Alessandra Amoroso su Italia 1: l’evento

Sono passati dieci anni da quando Alessandra Amoroso entrava nel talent show Amici di Maria De Filippi e faceva conoscere al mondo la sua voce. Dieci anni di successi, dischi d’oro e platino, di concerti sold out. La cantante ha deciso di festeggiare questo decennio musicale su Italia 1, prendendo parte a un gioco originale.

Lunedì 23 dicembre 2019, la Amoroso sarà infatti protagonista di uno speciale su Italia 1, occupando la scrivania del direttore di rete, Laura Casarotto, invadendo la programmazione del canale e diventando protagonista esclusiva della giornata.

Di seguito, vediamo in che cosa consiste questa giornata in mano ad Alessandra Amoroso: ecco tutte le anticipazioni.

10 anni di Alessandra Amoroso: l’evento su Italia 1

Tutti gli appuntamenti principali della giornata saranno gestiti per un giorno da Alessandra Amoroso, per festeggiare i suoi 10 anni di carriera. Si parte dai cartoni animati della mattina al nuovo episodio dei Simpson, da Studio Aperto al Meteo, anche i telefilm pomeridiani.

La musica, poi, scoppierà nella fase del pre-serale: a partire dalle 18:25, la cantante regalerà al pubblico di Italia 1 un momento speciale legato alla sua carriera, mandando in anteprima assoluta in onda il videoclip realizzato ad hoc del suo singolo “Immobile”, un brano del 2008 che le aveva regalato il successo e portata al primo posto della Top Singoli. Da allora sono passati 11 anni e la canzone torna con “Immobile 10+1” sia in radio che su tutte le piattaforme streaming con un nuovo arrangiamento.

“Una canzone che ha segnato la mia vita, quella di tante persone. Una canzone che unisce me e la gente che mi ha sostenuta da sempre. La canzone che 11 anni fa ha dato a me stessa la possibilità di essere chi sono oggi… grazie IMMOBILE!”, ha dichiarato la cantante.

Alessandra Amoroso su Italia 1: il concerto

Per concludere la giornata a lei dedicata, la Amoroso in prima serata manda in onda “10 anni di Alessandra Amoroso – 10, io, noi” un concerto realizzato al Forum di Assago arricchito da contenuti inediti, immagini esclusive delle prove e del backstage, ed è qui che Alessandra si racconta, spiegando il rapporto con la famiglia e quello con i fan.

La scaletta del concerto dal Forum di Assago stasera su Italia 1

Dal 5 marzo 2019, la Amoroso è in tour con “10”, con un concept ben preciso: arrivare in ogni regione d’Italia affinché il suo nuovo live fosse davvero speciale, per cantare con tutto il paese dal nord a sud.

Attualmente, Alessandra può contare su 3 milioni di follower su Instagram, oltre 2 milioni e mezzo di fan su Facebook e 570 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Alessandra Amoroso vi aspetta lunedì 23 dicembre 2019 su Italia 1.

