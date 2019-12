10 anni di Alessandra Amoroso, la scaletta del concerto dal Forum di Assago in onda su Italia 1

Questa sera, 23 dicembre 2019, va in onda su Italia 1 in prima serata lo speciale 10 anni di Alessandra Amoroso, per festeggiare i dieci anni di carriera della cantante uscita da Amici. Per l’occasione la rete giovane di Mediaset le dedica gran parte della programmazione di oggi, con in prima serata il suo concerto dal Mediolanum Forum di Assago.

Ma non solo. In questo 23 dicembre la Amoroso di fatto prende il posto del direttore di rete, Laura Casarotto. Tutti gli appuntamenti principali della giornata, infatti, saranno gestiti da Alessandra Amoroso, per festeggiare i suoi 10 anni di carriera. Si parte dai cartoni animati della mattina al nuovo episodio dei Simpson, da Studio Aperto al Meteo, anche i telefilm pomeridiani.

Tutto quello che c’è da sapere sullo speciale di Italia 1

La musica della Amoroso diventa la grande protagonista a partire dalla fascia pomeridiana. Alle 18.25 va in onda infatti in anteprima il videoclip di Immobile, un brano del 2008 che le aveva regalato grande successo e che oggi torna con “Immobile 10+1” sia in radio che su tutte le piattaforme streaming con un nuovo arrangiamento.

La giornata di Italia 1 dedicata ad Alessandra Amoroso si conclude con 10 anni di Alessandra Amoroso – 10, io, noi un concerto realizzato al Forum di Assago arricchito da contenuti inediti, immagini esclusive delle prove e del backstage, ed è qui che Alessandra si racconta, spiegando il rapporto con la famiglia e quello con i fan.

Il concerto, che fa parte del suo tour “10” che ha toccato da marzo varie regioni d’Italia, va in onda in prima serata a partire dalle 21.25. Ecco la scaletta.

10 anni di Alessandra Amoroso, la scaletta del concerto stasera su Italia 1

Di seguito la scaletta dei concerti del “10 Tour” di Alessandra Amoroso, una delle cui tappe è quella al Forum di Assago trasmessa stasera su Italia 1. Un’occasione per ripercorrere i suoi grandi successi, oltre ai singoli estratti da 10. Salvo qualche aggiustamento, questi sono i brani e l’ordine di esecuzione:

La stessa

Fidati ancora di Me

Avrò cura di tutto

Sul ciglio senza far rumore

Dalla tua parte

La gente non sei tu

Cadere piano

Comunque andare

Immobile

Stupida

Stella Incantevole

Estranei a partire da ieri

Senza nuvole

Urlo e non mi senti

Niente

Ti aspetto

10 anni di Alessandra Amoroso scaletta: e ancora

È vero che vuoi restare

Amore puro

Difendimi sempre

Trova un modo

La vita in un anno

Buongiorno

Declinami l’amore

Simmetria dei desideri

Se il mondo ha il nostro volto

Il mio stato di felicità

Vivere a colori

Ogni santissimo giorno

Forza e coraggio