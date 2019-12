Report 2019: anticipazioni della puntata, in onda stasera 23 dicembre 2019 su Rai 3

Anche questa sera, prima della pausa natalizia, arriva un’altra puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci.

Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle 21:20. Di seguito le anticipazioni della nuova puntata di Report.

I servizi e le inchieste di stasera

Questa sera nella puntata di Report si parlerà del mercato dell’influencer marketing che in Italia, nel 2018, valeva 180 milioni di euro; quest’anno, si stima una crescita del 34%.

Instagram è sicuramente la piattaforma social che cresce a ritmi vertiginosi ed è stata acquisita in un secondo momento da Mark Zuckerberg, ideatore di Facebook. Tramite questi social abbiamo modo di accedere in prima linea nella vita di influencer che diventano vere e proprie celebrità promuovendo il loro stile di vita: di fatto, questi personaggi di spicco promuovono marchi, vacanze, cene, hotel, macchine, palestre e chi più ne ha più ne metta. Ma questa pubblicità quanto ha di trasparente?

In Italia a regolare la materia ci ha pensato l’Istituto di autodisciplina pubblicitaria, che ha redatto la digital chart: se un post è sponsorizzato, l’influencer lo deve dichiarare con un hashtag. Ma c’è anche il Codice del consumo, su cui vigila l’Antitrust: ma se l’Autorità non fa le multe, perché l’influencer dovrebbe mettere l’hashtag giusto?

Sempre nel 2018, è stato varato il “piano d’azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti”, coordinato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri insieme a sette ministeri e alla regione Campania. Ad oggi, questo non basta. Quest’estate i roghi sono aumentati del 30%, girando per la terra dei fuochi si possono notare tranquillamente i fiumi di rifiuti provenienti da attività irregolari puntualmente bruciati per non lasciare tracce.

Potrebbero interessarti Ascolti tv lunedì 23 dicembre 2019: Ognuno è perfetto, Il GGG – Grande Gigante Gentile, Alla ricerca di Nemo Le Iene interrogano Bonafede: “Dov’è nato Gesù?”. La clamorosa gaffe del ministro | VIDEO L’Eredità, il coming out in diretta del campione Francesco: “Ho un ragazzo”

In questa puntata di Report si parlerà anche di città intelligenti, di come ogni metropoli diventi un nodo di scambio con le altree aree del globo. A New York, con la nuova legge sul clima del 2019, parte una ristrutturazione energetica di 50 mila immobili con l’obiettivo di arrivare a un milione.

Appuntamento stasera, 23 dicembre 2019, con Report , dalle 21,20 come sempre su Rai 3.