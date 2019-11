Stasera in tv 22 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 22 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 22 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 22 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Tali e quali

Questa sera su Rai 1 una puntata speciale di Tale e quale, con 12 concorrenti non famosi che si sfidano a colpi di imitazioni.

I concorrenti di stasera

RAI 2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 torna N.C.I.S. con due nuovi episodi dal titolo “Niente è come sembra” e “Niente più segreti”.

Trama: Anna Kolchek, ex agente dell’A.T.F. condannata per omicidio, evade di prigione insieme alla sua compagna di cella, Kate Miller. Le indagini portano a scoprire che questa Kate Miller non è chi diceva di essere.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – That’s Amore Storie di uomini e altri animali

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La vita possibile

Questa sera su Rai 3 va in onda La vita possibile, film drammatico del 2016 con Margherita Buy e Valeria Golino.

Trama: Anna abbandona la sua abitazione romana insieme al figlio tredicenne Valerio per sfuggire a un marito violento che la tormenta, e che le denunce e le diffide non sono riuscite a tenere a bada. La donna si rifugia a Torino nel microscopico appartamento soppalcato di Carla, attrice teatrale squattrinata ma ricca di entusiasmo, assai generosa nell’accogliere a braccia aperte l’amica in difficoltà. A Torino Anna cerca lavoro e una vita sicura per sé e per suo figlio, ma Valerio patisce la lontananza dal padre e dagli amici romani e cerca di alleviare la propria solitudine accompagnandosi a due stranieri (come lui): una prostituta dell’est che potrebbe essere sua sorella maggiore e un ristoratore francese ex calciatore e, dicono, ex carcerato.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto grado

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Quarto grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che seguono i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni, i cold case e i procedimenti giudiziari più discussi dall’opinione pubblica.

STASERA IN TV 22 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – L’isola di Pietro 3

Su Canale 5 stasera va in onda l’ultima puntata de L’isola di Pietro 3, la fiction Mediaset con protagonista Gianni Morandi.

L’isola di Pietro 4 si farà? Le ultime indiscrezioni

GUIDA TV 22 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Batman Begins

Su Italia 1 questa sera va in onda Batman Begins, film del 2005 con Christian Bale e Michael Caine.

Trama: Dopo aver assistito al brutale assassinio dei suoi genitori, il giovane Bruce Wayne viaggia per il mondo cercando di capire come si possono combattere le ingiustizie. Una volta tornato a Gotham City, diventa Batman, un eroe mascherato che usa la forza, l’intelligenza e ogni altro mezzo disponibile per contrastare le forze del Male che minacciano la città.

Ecco il trailer:



PROGRAMMI TV 22 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Propaganda Live, il talk show politico-satirico condotto da Diego Bianchi e Marco Dambrosio (Makkox).

PROGRAMMI TV 22 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

Potrebbero interessarti Stasera in tv giovedì 21 novembre 2019, programmi e film: Miracoli dal cielo, Stati Generali, Adrian Stasera in tv mercoledì 20 novembre 2019, programmi e film: Una serata di stelle per il Bambino Gesù, Oltre la soglia Stasera in tv martedì 19 novembre 2019, programmi e film: Adriano Olivetti, Il Volo – 10 anni insieme

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – MasterChef Italia Ep. 9

Su Tv8 questa sera torna la sfida tra cuochi amatoriali di Masterchef.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Vitelloni allo sbaraglio

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Vitelloni allo sbaraglio, una commedia francese del 2013 con Max Boublil e Melanie Bernier.

Trama: Spassosa commedia francese sulla crisi di mezza età. Gilbert (Alain Chabat) coinvolge il futuro genero Thomas in una serie di avventure alla ricerca della giovinezza perduta.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 22 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

19:55 – I Signori della Serie A: Suso

20:25 – Borussia D. – Paderborn (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda una nuova partita di Bundesliga tra Borussia D. e Paterborn.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate –

21:15 – Antonino Chef Academy

Questa sera su Sky Uno torna lo chef Antonino Cannavacciuolo con gli alunni della sua Academy, i quali saranno nuovamente alle prese con i fornelli per cercare di accaparrarsi un posto nella cucina di Villa Crespi.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI