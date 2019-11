Tali e Quali: i concorrenti della puntata speciale di Tale e Quale Show di stasera e le imitazioni

Stasera, 22 novembre 2019, va in onda su Rai 1 in prima serata dalle 21.25 la puntata speciale di Tale e Quale Show dal titolo Tali e Quali, che vede esibirsi 12 concorrenti non famosi ma bravissimi nelle imitazioni. A giudicarli i tre giurati del varietà condotto da Carlo Conti, vale a dire Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, a cui si aggiungono Antonella Clerici, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.

Come nelle puntate classiche di Tale e Quale ci sarà una classifica data dai voti dei giudici e un vincitore, che riceverà la targa-ricordo di “Tali e Quali – Campione 2019”. I concorrenti di questo appuntamento speciale sono i migliori imitatori “non professionisti”, scelti tra quelli che hanno inviato i loro video al sito o alla redazione del programma.

Si conclude così un’edizione di Tale e Quale che ha regalato ottimi ascolti a Rai 1, con una media del 22% di share. Ecco chi sono i 12 concorrenti di Tali e Quali, stasera dalle 21.25.

Tutto quello che c’è da sapere su Tali e Quali

Tali e Quali concorrenti: le imitazioni di stasera

Tutti e 12 i concorrenti di questo speciale si esibiranno dal vivo e si dovranno confrontare con il giudizio dei sei giudici di questa puntata. Di seguito i protagonisti ‘nip’, cioè non famosi, di Tali e Quali e le rispettive imitazioni.

Ascolteremo il pittore Adona’ Mamo, di Siracusa, che renderà un omaggio al mito di Maria Callas; l’aiuto cuoco Alberto Pastorelli, nato a Venezia, sarà panni di Riccardo Cocciante; Armando Cesarano, che lavora nel ristorante di famiglia ed è di Gragnano (in provincia di Napoli), imiterà Renato Zero, mentre il militare Claudio Sacco, di Civitavecchia, se la vedrà con Marco Masini.

Lavora a Peschiera del Garda il barbiere Cristian Pighi, che si esibirà nei panni di Francesco Renga; il barese Fabio Cacace, attualmente disoccupato, ci riporterà sound dei Bee Gees. Tra i concorrenti di Tali e quali anche l’ex calciatore di serie A e oggi collaboratore di un’azienda familiare Leonardo Blanchard, nato a Grosseto, che assumerà l’identità di Giuliano Sangiorgi, il cantante dei Negramaro. Letizia Olivieri, mamma a tempo pieno in quel di Marina di Cerveteri, vicino a Roma, omaggerà Amy Winehouse.

Rita Palange, ristoratrice a Firenze, si immedesimerà in Gianna Nannini; la studentessa Stella Grillo, nata a Rieti, si trasformerà in Barbra Streisand; la commessa in una pasticceria livornese Valentina Caturelli si scatenerà con Alexia. Infine la cagliaritana Veronica Perseo vestirà i panni di Lady Gaga.

Appuntamento stasera, 22 novembre 2019, su Rai 1 con lo speciale Tali e Quali.