Tali e Quali: stasera puntata speciale su Rai 1 di Tale e Quale Show con concorrenti non famosi: le imitazioni

Si chiude un’altra stagione di Tale e quale Show, il popolare varietà del venerdì sera su Rai 1 condotto da Carlo Conti, che per l’occasione si trasforma in Tali e Quali. Si tratta di una puntata speciale, in onda stasera 22 novembre 2019 dalle 21.25. Protagonisti saranno 12 persone non famose, alle prese con le imitazioni dei loro artisti preferiti.

L’edizione 2019 di Tale e Quale show si chiude con ottimi ascolti per Rai 1, con circa il 22% di share ad ogni puntata, e quasi 1.500.000 di visualizzazioni dei contenuti su RaiPlay. Per chiudere questa nona stagione, in occasione della decima e ultima puntata di stasera, va in onda Tali e Quali, un appuntamento speciale che vedrà protagonisti i migliori imitatori “non professionisti”, scelti tra quelli che hanno inviato i loro video al sito o alla redazione del programma.

Un’occasione per conoscere una serie di artisti molto bravi ma sconosciuti al grande pubblico, che avranno l’occasione di mettersi in mostra sullo stesso palco calcato dai Vip di Tale e Quale. Per i 12 concorrenti ci sarà, come da tradizione, il giudizio della giuria e il loro voto. Al vincitore la targa-ricordo di “Tali e Quali – Campione 2019”.

Ecco chi sono i concorrenti di Tali e Quali 2019, stasera 22 novembre su Rai 1 in prima serata.

Tali e Quali: i concorrenti della puntata speciale di stasera

Dodici persone non famose, ma bravissime nel fare le imitazioni, che si metteranno in gioco sul palco di Tale e Quale Show. Persone comuni che canteranno dal vivo, e saranno seguiti da un team di grandi professionisti: dai costumisti ai coreografi, dai truccatori ai parrucchieri. Tutto lo staff, insomma, del varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti, compresi i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e l’actor coach Emanuela Aureli.

Come nella competizione vera e propria, ci sarà la giuria, il cui voto determinerà la classifica finale e il vincitore. Ecco i 12 concorrenti:

Adona’ Mamo

Alberto Pastorelli

Armando Cesarano

Claudio Sacco

Christian Pighi

Fabio Cacace

Leonardo Blanchard

Letizia Olivieri

Rita Palange

Stella Grillo

Valentina Cuturelli

Veronica Perseo

Tutto quello che c’è da sapere sui concorrenti

Tali e Quali: la giuria

A valutare i 12 concorrenti di questa puntata speciale sono ben sei giudici. Ai tre che normalmente giudicano i Big, cioè Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, si aggiungono infatti tre giurati d’eccezione: Antonella Clerici, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.

Con lo stesso meccanismo di voto, i giudici di Tali e Quali dovranno scegliere il loro preferito e alla fine il più votato otterrà la targa-ricordo di Campione.

Potrebbero interessarti Batman Begins: trama, cast, curiosità del film in onda questa sera su Italia 1 Tali e Quali: i concorrenti e le anticipazioni della puntata speciale di stasera con imitatori non famosi Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 22 novembre

Dove vedere il programma in diretta tv e streaming

Lo speciale Tali e Quali va in onda questa sera, venerdì 22 novembre 2019, in prima serata su Rai 1 dalle 21.25. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Gli abbonati alla pay-tv di Sky possono trovarlo al tasto 101 del decoder.

Se non siete a casa e non potete seguire la puntata speciale di Tale e Quale di Show di stasera in diretta, niente paura. Potete farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook.

Altrimenti potete recuperare Tali e Quali anche dopo la messa in onda in qualsiasi momento tramite la funzione on demand di RaiPlay.