L’isola di Pietro 3, trama e anticipazioni della sesta puntata in onda stasera, 22 novembre 2019

Torna l’appuntamento con L’isola di Pietro, la fiction con Gianni Morandi arrivata alla sua ultima puntata. Venerdì 22 novembre 2019 va infatti in onda in prima serata su Canale 5 il finale di stagione di questa serie tv giunta quest’anno alla terza stagione. Quale sarà l’epilogo delle vicende del pediatra Pietro Sereni e della sua famiglia?

Sono ancora tante le questioni in sospeso. Inoltre la promo dell’ultimo episodio mostra una donna che piange al capezzale di qualcuno con Pietro intento a consolarla. Di chi si tratta? Cosa sarà successo?

Tutto quello che c’è da sapere su L’Isola di Pietro 3

Vediamo insieme le anticipazioni della quinta puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.20.

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata

Le anticipazioni per quanto riguarda il finale di stagione de L’isola di Pietro 3 vedono Valerio essere coperto da una serie di sospetti: è lui ad aver fatto irruzione del magazzino delle prove per coprire qualcuno? Monica, nel frattempo, confesserà alla polizia di essere la responsabile dell’assassinio di Chiara, ma Elena sarà subito convinta del fatto che lei in realtà stia coprendo sua figlia Stella. Motivo per cui Valerio, al fine di proteggere la sua ex compagna e sua figlia, tenterà l’impossibile per far ricadere la colpa su qualcun’altro.

Ad aiutare Elena a far luce sulla verità ci sarà Diego, il quale cercherà di capire come mai la felpa di Chiara sia stata spostata dalla sala delle prove. Il vicequestore, invece, comunicherà, lasciando tutti sorpresi, un suo secondo trasferimento, anche se Elena tenterà di convincerlo a rimanere in Sardegna. Diego, invece, per amore di Anna cercherà di crearsi una famiglia con Margherita.

