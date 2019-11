L’isola di Pietro 4 si farà? Le ultime indiscrezioni sulla quarta stagione della serie

Anche la terza stagione de L’isola di Pietro è terminata. La serie tv di Canale 5 con protagonista Gianni Morandi nei panni del pediatra Pietro Sereni, infatti, ha chiuso con il finale di stagione del 22 novembre 2019. I fan della fiction si stanno dunque domandando se ci sarà una quarta stagione e quando uscirà.

Mediaset non ha fornito notizie in merito o indiscrezioni, quindi quello che al momento si sa è ciò che ha raccontato lo stesso cantante originario di Monghidoro. Tornerà a interpretare il medico di Carloforte?

Morandi: “Dipende dalla mia resistenza fisica”

In effetti sembra che tutto dipenda dall’attore protagonista, Gianni Morandi, e dalla sua volontà di girare L’isola di Pietro 4. Morandi, in un’intervista al settimanale Nuovo, ha infatti ammesso di essere in dubbio sull’intraprendere una nuova stagione di riprese per via della sua età.

“L’unico problema è la mia resistenza fisica”, ha confessato il cantante, di certo non più un “giovincello”. “Quando è iniziata la fiction avevo tre anni in meno. E tre anni alla mia età si sentono…”, ha poi proseguito Morandi. Ad ogni modo rispetto a se andrà in onda o meno L’isola di Pietro 4 non esiste una conferma ma nemmeno una smentita. Bisognerà infatti attendere una notizia ufficiale da parte di Mediaset e, a questo punto, anche del cantante. D’altronde la fiction ruota intorno al suo personaggio e sarebbe decisamente complesso immaginare un proseguimento delle vicende della sua famiglia e degli altri personaggi senza di lui.

