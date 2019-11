La vita possibile: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 3

Questa sera, venerdì 22 novembre 2019, in prima serata su Rai 3 alle 21.20 va in onda La vita possibile, film drammatico del 2016 per la regia di Ivano De Matteo. La pellicola vede come protagoniste due note attrici italiane, Margherita Buy e Valeria Golino.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

La vita possibile film: la trama

In fuga da un marito violento, Anna e il figlio Valerio sono accolti a Torino in casa di Carla, attrice di teatro e amica di Anna di vecchia data. I due cercano di adattarsi alla nuova vita tra tante difficoltà e incomprensioni, ma l’aiuto di Carla e quello inaspettato di Mathieu, un ristoratore francese che vive nel quartiere, gli faranno trovare la forza per ricominciare.

Il cast

Qui di seguito il cast completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Margherita Buy – Anna

– Anna Valeria Golino – Carla

– Carla Andrea Pittorino – Valerio

– Valerio Caterina Shulha – Larissa

– Larissa Bruno Todeschini – Mathieu

La vita possibile film: il trailer

Ecco il trailer del film:

Diretta tv e streaming

Ma dove vedere La vita possibile? Il film viene trasmesso in prima serata su Rai 3 stasera 22 novembre 2019, dalle 21.20. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD.

Potrebbero interessarti Batman Begins: trama, cast, curiosità del film in onda questa sera su Italia 1 Tali e Quali, stasera su Rai 1 puntata speciale di Tale e Quale Show con i concorrenti non famosi e le loro imitazioni Tali e Quali: i concorrenti e le anticipazioni della puntata speciale di stasera con imitatori non famosi

Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma (rivitalizzata da Fiorello con VivaRaiPlay) che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet.

Chi vuole gustare La tenerezza dovrà sintonizzarsi su Rai 3 venerdì 23 novembre 2019 alle ore 21:20.

Dove vedere Rai 3 in streaming