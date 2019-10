Stasera in tv 21 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 21 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Ma cosa c’è stasera in tv 21 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 21 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:35 – I Soliti Ignoti

21:25 – Il Commissario Montalbano – La caccia al tesoro

Questa sera su Rai 1 arriva una nuova replica de Il Commissario Montalbano, interpretato da Luca Zingaretti. La puntata di stasera si intitola La caccia al tesoro.

Trama: Una mattina, Gregorio e Caterina Palmisano, due anziani e bislacchi fanatici religiosi, perdono del tutto il senno, si barricano nel loro appartamento e si mettono a sparare da finestre e balconi. Montalbano e i suoi, con un’operazione carica di tensione, riescono a disarmare e ad arrestare i due. In casa viene trovata una bambola gonfiabile deturpata, mentre il giorno dopo un’altra viene rinvenuta in un cassonetto. Il mistero è fitto e Montalbano ne è estremamente incuriosito.

Come finisce l’episodio La caccia al tesoro (attenzione, spoiler!)

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – Stasera tutto è possibile

Questa sera su Rai 2 è in programma una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, lo show di Rai 2 condotto da Stefano De Martino. Tanti i giochi previsti dal programma, che vedranno gli ospiti impegnati a divertirsi e a fare divertire, senza una classifica o un vincitore finale.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

21:20 – Indovina chi viene a cena

21:45 – Report

Questa sera su Rai 3 la prima puntata di Report, con Sigfrido Ranucci come sempre alla conduzione del programma che, con le sue inchieste, affronta importanti temi di carattere economico e sociale.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – Quarta repubblica

Su Rete 4 stasera torna Nicola Porro con il suo Quarta repubblica, per analizzare gli ultimi fatti di politica, economia e attualità del nostro paese, con una serie di ospiti illustri.

STASERA IN TV 21 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – Che bella giornata

Su Canale 5 stasera va in onda un altro film di Checco Zalone, Ma che bella giornata, per la regia di Gennaro Nunziante con Rocco Papaleo e Tullio Solenghi.

Trama: Checco, security di una discoteca della Brianza, sogna di fare il carabiniere ma viene respinto al colloquio. Grazie alla raccomandazione di uno zio presso il vescovo di Milano, si ritrova a lavorare come addetto alla sicurezza del Duomo. Qui conosce Farah, una ragazza araba che si finge studentessa di architettura per avvicinare la Madonnina, ai piedi della quale medita in realtà di depositare una bomba per vendicare l’uccisione della sua famiglia.



GUIDA TV 21 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Mission Impossible – Protocollo Fantasma

Su Italia 1 questa sera è in programmazione il film Mission Impossible – Protocollo Fantasma, con om Cruise e Simon Pegg

Trama: L’agente Ethan Hunt, al servizio di una speciale sezione segreta della CIA, dopo l’attentato che ha distrutto il Cremlino vuole a tutti i costi dimostrare l’innocenza del suo operato e mettersi sulle tracce dei responsabili dell’esplosione.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 21 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Grey’s Anatomy – 15a Stagione

Questa sera su La 7 torna Grey’s Anatomy con la 15esima stagione.

PROGRAMMI TV 21 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:30 – Golden – Eye

Su Tv8 questa sera va in onda il film 007 – Goldeneye, con Pierce Brosnan e Sean Bean.

Trama: L’agente 007 James Bond, tradito da un ex collega e amico, deve sfidare un’organizzazione di criminali altamente “informatizzati” della nuova Russia. I malfattori si sono impadroniti di un’arma di potenza micidiale, il “Goldeneye” appunto, rubata a una centrale siberiana. Tra Monte Carlo e San Pietroburgo Bond rimetterà le cose a posto. Capitolo 17 della saga bondiana. Un ritorno alla grande, con Pierce Brosnan che quanto a phisique du role non ha niente da invidiare al mitico Connery.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Widows – Eredità criminale

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Widows – Eredità criminale, per la regia di Steve McQueen con Viola Davis e Michelle Rodriguez.

Trama: Veronica Rawlins è sposata con Harry e la loro è una relazione appassionata e sensuale. Quando Harry muore durante un colpo, perpetrato ai danni del gangster nero Jamal Manning, che sta cercando di entrare in politica, Jamal vuole soffiare il distretto di Chicago dove vive la famiglia Mulligan. Quest’ultima lo controlla da sempre ma candida il meno esperto Jack dopo che alcune accuse e l’età hanno reso impresentabile il suo oppressivo padre Tom. Il colpo di Harry finisce non solo in una strage in cui muore tutta la sua banda, ma pure in un incendio che brucia il denaro.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV 21 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

21:00 – Sheffield U. – Arsenal (diretta)

Su Sky Sport Uno questa sera è in programmazione la partita di Premiere League tra Sheffield U. e Arsenal.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Hell’s Kitchen USA S18

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di Hell’s Kitchen USA.

