Report 2019: anticipazioni prima puntata di stasera 21 ottobre 2019 su Rai 3

Parte stasera, lunedì 21 ottobre 2019 su Rai 3, la nuova stagione di Report, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Come di consueto, tanti i servizi e gli approfondimento dell’appuntamento di Rai 3. Di seguito le anticipazioni della prima puntata.

Le mail originali di Armando Siri, ex sottosegretario leghista alle Infrastrutture del Governo Conte I e indagato a Roma per corruzione sono alcuni degli elementi della puntata di stasera di Report. Appuntamento su Rai 3 in prima serata dalle 21.20.

Report 2019: le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera

Si comincia con il reportage La Santa Alleanza, per raccontare come nel giro di pochi anni Matteo Salvini sia riuscito a trasformare la Lega, un partito antimeridionale e secessionista, in un movimento sovranista.

Nello stesso periodo, l’ex ministro dell’Interno ha iniziato a ostentare simboli religiosi sia in pubblico sia sui social, ergendosi come difensore delle radici cristiane. Ampio spazio nella puntata di oggi di Report allo scandalo del Metropol di Mosca in cui sono rimasti coinvolti Matteo Salvini (seppur non indagato) e il suo ex portavoce Gianluca Savoini.

Come funziona la Bestia, la macchina social di Salvini

Attraverso documenti inediti e interviste esclusive, si scoprirà come la trattativa della Lega per i soldi e il petrolio russo è solo una tessera di un mosaico molto più ampio, che vede sullo sfondo la nascita di un asse internazionale tra forze estremiste in Russia e negli Stati Uniti.

Un mosaico in cui Matteo Salvini e la Lega sono solo le pedine di un progetto internazionale che punta alla destabilizzazione dell’Unione Europea. Report ha incontrato Konstantin Malofeev, detto l’Oligarca di Dio, uno dei russi più ricchi e più vicini a Vladimir Putin. Quella di stasera è la sua prima intervista a una televisione europea.

Negli ultimi anni, Malofeev ha finanziato partiti di estrema destra in Europa e nel 2013 ha fondato una nuova Santa Alleanza tra le associazioni ultratradizionaliste russe e le più potenti fondazioni della destra religiosa americana, che hanno riversato in Europa oltre 1 miliardo di dollari negli ultimi dieci anni.

L’ex direttore della Padania a Report: “Salvini è una creatura di Savoini, avevano grande complicità”

Dal 2013 a oggi, Gianluca Savoini e Matteo Salvini sono andati spesso a Mosca a incontrare l’Oligarca di Dio. Cosa si sono detti? Questo e molto altro nella puntata di stasera di Report, su Rai 3 dalle 21.20.

L’altra inchiesta di oggi ha il titolo di Un Espresso a casa nostra: al centro le capsule del caffè, ormai una realtà nelle nostre case. Tra i vari sistemi soltanto Nespresso ha ottenuto un accordo con il Cial, Consorzio italiano alluminio, per riciclare tonnellate di capsule, mentre tutte le altre vanno in discarica (o negli inceneritori).

Quelli di Report hanno sottoposto dieci capsule, tra le più vendute, ad analisi sensoriale del trainer Andrej Godina e a nove professionisti dell’Istituto Internazionale assaggiatori. È stato poi chiesto alle case coinvolte di avere un confronto diretto sull’assaggio con Godina: di tutte quelle coinvolte ha accettato soltanto una.

Potrebbero interessarti Mission Impossible – Protocollo fantasma: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 Stasera tutto è possibile: gli ospiti della sesta puntata, in onda il 21 ottobre su Rai 2 Stasera tutto è possibile, le anticipazioni della puntata del 21 ottobre 2019

Le capsule di caffè sono state inoltre analizzate da tre laboratori diversi per la ricerca di metalli eventualmente rilasciati e poi sono stati esaminati separatamente acqua e caffè macinato. I risultati sono stati commentati dalle maggiori case coinvolte e da esperti dell’Istituto Ramazzini, dell’Università di Padova e dell’Arpa Roma-Lazio.

Infine l’ultimo servizio di stasera di Report si intitola Il Colosseo e racconta come l’anfiteatro romano sia la prima attrazione turistica in Italia, quarta in tutto il mondo. Con 7,7 milioni di visitatori nel 2017, ha incassato 53 milioni di euro.

Ma chi gestisce i servizi di biglietteria e quelli di valorizzazione? Perché i biglietti sono spesso introvabili e i turisti si trovano a doverli comprare presso rivenditori privati, a prezzi più alti di quello standard? La sovrintendenza ha affidato tutto a un’associazione di imprese che comprende CoopCulture e Mondadori, ma gli esiti non sono sempre vantaggiosi per i visitatori.

Appuntamento stasera, 21 ottobre, con la prima puntata di Report 2019, dalle 21.20 su Rai 3.