Stasera tutto è possibile, anticipazioni puntata 21 ottobre 2019

Inizia una nuova settimana e anche oggi, lunedì 21 ottobre 2019, su Rai 2 ci aspetta una nuova puntata, la sesta, di Stasera tutto è possibile: in questo articolo, troverete tutte le anticipazioni di stasera, con i nomi degli ospiti e tutto quello che c’è da aspettarsi sul programma.

Nelle scorse settimane, nonostante la presenza in palinsesto di colossi come Il Commissario Montalbano e Temptation Island, il programma condotto da Stefano De Martino ha ottenuto un buon riscontro in termini di ascolti tv, attestandosi intorno al milione e mezzo di telespettatori. Per stasera invece le aspettative sono molto più alte, visto che nel frattempo il reality show di Canale 5 si è concluso.

Tutto quello che c’è da sapere sul programma di Rai 2

Per alzare la media degli ascolti, per la sesta puntata di Stasera tutto è possibile la Rai ha deciso di chiamare alcuni degli ospiti che si sono dimostrati più divertenti nelle prime puntate, uniti a volti del tutto nuovi. Accanto a loro, ci sarà anche una guest star. Curiosi? Vediamo insieme le anticipazioni della sesta puntata di Stasera tutto è possibile, in programma stasera – 21 ottobre 2019 – a partire dalle 21:20 su Rai 2.

Stasera tutto è possibile, le anticipazioni della sesta puntata

Anche stasera c’è da aspettarsi grandissimo divertimento per un programma che viene definito un “feeling good show”: l’unico obiettivo è ridere, divertire e divertirsi. Non c’è una gara, nessun concorrente vince sull’altro, né tanto meno ci saranno eliminati.

L’unico obiettivo sarà quello di “sopravvivere” a una serie di prove molto difficili: sono tanti infatti i giochi previsti dal format, dall’ormai celebre Stanza inclinata fino ad Alphabody, da Segui il labiale a StepBurger e allo Speed Quiz.

Stefano De Martino: “Stasera tutto è possibile è come una serata tra amici. Io conduttore? Non amo le etichette”

Gli ospiti dovranno improvvisare, cantare, mimare, mantenere l’equilibrio nella stanza inclinata. Insomma il programma renderà loro la vita difficile. Già, gli ospiti. Ma chi saranno?

Secondo le anticipazioni, la sesta puntata di Stasera tutto è possibile vedrà la partecipazione di Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Gianluca “Scintilla” Fubelli, Gianluca Impastato, Ciro Giustiniani, Ariadna Romero, Veronica Gatto e Fatima Trotta.

Ma non solo. Il tema della sesta puntata sarà infatti la tv e non poteva mancare una guest star d’eccezione. Una persona che, di tv, se ne intende eccome: all’Auditorium RAI di Napoli arriverà infatti Mara Venier. Ce ne saranno delle belle.

Stasera tutto è possibile è un programma scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Gian Luca Belardi, Riccardo Cassini, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli ed è diretto da Sergio Colabona.

L’appuntamento con Stasera tutto è possibile è per oggi, lunedì 21 ottobre 2019, alle 21:20 su Rai 2.