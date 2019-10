Stasera tutto è possibile, gli ospiti della sesta puntata del programma di Rai 2 | Lunedì 14 ottobre 2019

Stasera, lunedì 21 ottobre 2019, torna ancora una volta l’appuntamento su Rai 2 con Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino nel quale gli ospiti devono cimentarsi in una serie di divertenti prove, senza un vero vincitore. L’unico obiettivo della trasmissione, come sempre, è quello di divertire il pubblico in studio da casa, attraverso gag e giochi esilaranti.

Stasera tutto è possibile 2019: tutto sul programma di Rai 2

Come ogni settimana, sono tanti gli artisti (del mondo della tv, del cinema e dello spettacolo in generale) che si cimenteranno nei giochi di Stasera tutto è possibile: alcuni di essi sono stati presenti in altre puntate dello show, e quindi avranno maggior dimestichezza con i giochi. Altri, invece, arriveranno all’Auditorium Rai di Napoli – dove viene girata la trasmissione – per la prima volta.

Il tema dominante della puntata di oggi è la “tv”, per cui tutte le coreografie, i giochi e le musiche saranno ispirati al mondo del piccolo schermo. Anche gli ospiti di Stasera tutto è possibile avranno molto a che fare con il mondo della televisione. Per loro, sarà necessaria tanta improvvisazione per superare i singoli giochi.

Le anticipazioni della puntata di stasera

Vediamo insieme chi sono gli ospiti (concorrenti) della sesta puntata di Stasera tutto è possibile.

Stasera tutto è possibile, ospiti del 21 ottobre: Francesco Paolantoni

Torna ancora una volta Francesco Paolantoni (attore, comico e commediografo napoletano) proviene dal cast di Made in Sud.

Ma prima dell’esperienza nel programma di Rai 2, l’attore ha vissuto una carriera densa di impegni e divisa tra televisione, cinema e teatro. È stato il famoso Cupido di “Indietro tutta”, di Renzo Arbore, ma era anche nel cast del celebre Mai dire Gol. Un artista eclettico.

Stasera tutto è possibile ospiti 21 ottobre: Biagio Izzo

Maestro della commedia all’italiana, Biagio Izzo è stato protagonista di una lunghissima serie di film divertenti. Dagli inizi a Napoli fino al successo dei cinepanettoni accanto a Boldi e De Sica, al centro della carriera di Izzo c’è sempre stata la risata.

Nell’ultima stagione, Izzo era ospite fisso a Made in Sud, programma comico di Rai 2 condotto proprio da Stefano De Martino.

Stasera tutto è possibile ospiti 21 ottobre: Fatima Trotta

Nuovamente al fianco di De Martino, Fatima Trotta da Made in Sud diventa ospite di Stasera tutto è possibile.

Attrice e conduttrice, Fatima ha esorbito in tv con il programma “I raccomandati” condotto da Carlo Conti; inoltre l’abbiamo vista recitare in otto puntate di “Un posto al sole”. L’approdo a Made in Sud è avvenuto nel 2008, passato poi dal 2013 in prima serata su Rai 2. Nel 2016 ha partecipato come concorrente alla sesta edizione di Tale e Quale Show.

Stasera tutto è possibile ospiti 21 ottobre: Ariadna Romero

Tra gli ospiti di Stasera tutto è possibile c’è anche Ariadna Romero. La showgirl classe 1986 è arrivata in Italia nel 2009 grazie a un servizio fotografico realizzato a Cuba. Ha subito preso parte a trasmissioni di successo come Quelli che il calcio e a spot famosi come Vecchia Romagna.

Ariadna ha partecipato anche a film di successo come Finalmente la felicità, diretto da Leonardo Pieraccioni. Nel 2019 è stata una delle concorrenti de L’Isola dei Famosi.

Stasera tutto è possibile ospiti 21 ottobre: Gianluca “Scintilla” Fubelli

Gianluca Fubelli è un altro comico italiano divenuto famoso grazie alla trasmissione Colorado, della quale non ha perso neanche una puntata dal lontano 2003. Prima nelle vesti di comico, poi anche in quelle di co-conduttore al fianco di Paolo Ruffini e Federica Nargi prima, Paolo Ruffini e Belen Rodriguez poi.

Nato a Roma nel 1973, è comparso anche al cinema in alcune commedie comiche come “Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo”, “L’ultimo crodino”, “Area paradiso” e “Tutto molto bello”.

Ha fatto molto discutere, nei mesi precedenti, la sua relazione con la bellissima showgirl Elena Morali, che ha deciso però di lasciarlo dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi 2018, dove si è avvicinata moltissimo a Marco Ferri.

Stasera tutto è possibile ospiti 21 ottobre: Gianluca Impastato

Anche Gianluca Impastato viene dal mondo di Colorado Cafè. Dopo aver formato il gruppo di comici denominato “I Turbolenti” (di cui faceva parte anche Gianluca Fubelli), Impastato si è distinto per le sue esibizioni da solo.

Negli anni ha creato personaggi simpaticissimi e molto amati come l’enologo Chicco d’Oliva e l’uomo dei misteri, Mariello Prapapappo. Nel 2017 ha anche partecipato al Grande Fratello VIP.

Stasera tutto è possibile ospiti 21 ottobre: Ciro Giustiniani

Ciro Giustiniani è invece un comico napoletano, divenuto un volto televisivo grazie a Made in Sud. Nei suoi monologhi parla di scene quotidiane che tutti gli uomini vivono all’interno della loro famiglia e, con il tempo, è diventato uno dei volti più apprezzati del programma di Rai 2.

Appassionato anche di teatro, ha partecipato anche ad alcune produzioni cinematografiche come “Il Principe abusivo” e “Colpi di fortuna”.

Stasera tutto è possibile ospiti 21 ottobre: Veronica Gatto

Veronica Gatto, tra gli ospiti di stasera, è invece una giornalista e conduttrice televisiva, volto molto conosciuto del programma “Easy Driver”.

Nata e cresciuta a Roma, dove si è laureata in Scienze della Comunicazione, Veronica ha sempre avuto un debole anche per il canto e la danza. Lavora in Rai dal 2005.

Stasera tutto è possibile ospiti 21 ottobre: Mara Venier

La guest star di stasera non ha bisogno di presentazioni: Mara Venier è ormai una vera e propria istituzione della nostra televisione.

Conduttrice di Domenica In, proprio ieri – 20 ottobre 2019 – ha festeggiato in diretta tv i suoi 69 anni. Omaggiata con regali e messaggi da molti esponenti del mondo dello spettacolo, adesso è pronta a mettersi alla prova con il programma condotto da Stefano De Martino.

L’appuntamento con Stasera tutto è possibile è per stasera, lunedì 21 ottobre 2019, alle 21,20 su Rai 2.