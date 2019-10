Che bella giornata: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5

Questa sera, lunedì 21 ottobre 2019, in prima serata su Canale 5 alle 21.20 va in onda Che bella giornata, film del 2011 per la regia di Gennaro Nunziante con Checco Zalone. La pellicola, dai grandissimi incassi al botteghino, rappresenta la seconda esperienza del comico pugliese come protagonista dopo l’esordio con Cado dalle nubi, uscito nel 2009 e diretto sempre da Nunziante.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Che bella giornata film: la trama

Siamo a Milano e il film racconta la storia di Checco (Checco Zalone), un addetto alla sicurezza di una piccola discoteca della Brianza che, a causa del pericolo di attentati che richiede misure straordinarie per i luoghi a rischio, si ritrova a lavorare come security all’interno del Duomo.

Basterà solo poco tempo perché il resto del personale, come anche i responsabili di Checco, si rendano conto che il ragazzo è la vera minaccia al patrimonio artistico italiano: malinteso dopo malinteso e danno dopo danno, infatti, ci si renderà conto del grande errore commesso nell’assumerlo. Un giorno però Checco incontra Farah, una studentessa d’architettura che si finge francese e se ne innamora. Farah, però, nasconde un segreto: in realtà è araba ed è a Milano per portare a termine la sua personalissima vendetta.

Che bella giornata film: il cast

Qui di seguito il cast della pellicola al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Checco Zalone – Checco Zalone

– Checco Zalone Tullio Solenghi – cardinale Rosselli

– cardinale Rosselli Rocco Papaleo – Nicola

– Nicola Herbert Ballerina – Giovanni

– Giovanni Caparezza – se stesso

– se stesso Ivano Marescotti – colonnello Gismondo Mazzini

– colonnello Gismondo Mazzini Nabiha Akkari – Farah

– Farah Isabelle Adriani – Mercedes

– Mercedes Anna Rita Del Piano – Anna Capobianco

– Anna Capobianco Giustina Buonomo – nonna Rosa

– nonna Rosa Anna Bellato – Maria

– Maria Cinzia Mascoli – Rossella Mazzini

– Rossella Mazzini Mehdi Mahdloo – Sufien

– Sufien Matteo Reza Azchirvani – terrorista arabo #1

– terrorista arabo #1 Hossein Taheri – terrorista arabo #2

– terrorista arabo #2 Adriano Mancini – il questore

– il questore Michele Alhaique – don Ivano

– don Ivano Bruno Armando – capo dell’Intelligence

– capo dell’Intelligence Anis Gharbi – terrorista arabo #3

– terrorista arabo #3 Mariangela Eboli – Susi

Che bella giornata film: il trailer

Ecco il trailer ufficiale del film:

Che bella giornata film: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv il film Che bella giornata? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, lunedì 21 ottobre 2019, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: il film è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

