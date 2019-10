Montalbano – La caccia al tesoro: trama e finale della puntata di stasera su Rai 1

Stasera, lunedì 21 ottobre 2019, su Rai 1 va in onda un episodio in replica de Il Commissario Montalbano, seguitissima serie tv di Viale Mazzini con Luca Zingaretti che interpreta il protagonista, un poliziotto di Vigata, località immaginaria della Sicilia, nato dal genio letterario di Andrea Camilleri.

La puntata di questa sera, andata in onda la prima volta il 28 marzo 2011 e appartenente all’ottava stagione della fiction Rai, si intitola La caccia al tesoro e vede il commissario Salvo Montalbano impegnato nella risoluzione di un caso molto particolare, insieme enigmatico e inquietante. Vediamo qui di seguito la trama completa dell’episodio e il finale (attenzione, contiene spoliler!).

Come vedere in streaming La caccia al tesoro

Montalbano – La caccia al tesoro: la trama della puntata di stasera

L’episodio inizia mostrando quella che sembra essere una tranquilla giornata in commissariato. Salvo legge un libro di Simenon, mentre Catarella è impegnato a risolvere – senza successo – i suoi cruciverba e rebus quando, improvvisamente, alle autorità arriva un’assurda segnalazione: due fanatici religiosi anziani, i fratelli Palmisano, hanno iniziato a sparare colpi di pistola dalla loro finestra contro tutti coloro giudicati agnostici o di altra fede.

Grazie al coraggio di Montalbano – non più giovane per le acrobazie – il quale si arrampica su una scala dei pompieri, quella follia viene arrestata. Quando in seguito la polizia perlustrerà l’appartamento del fatiscente palazzo, però, trova una bambola gonfiabile molto malridotta, mentre il giorno successiva un’altra bambola, sempre deturpata, viene rinvenuta in un cassonetto della mondezza. È a quel punto che inizia la “caccia al tesoro”: in commissariato, infatti, vengono recapitati biglietti con indovinelli e Montalbano, che non ha altri casi importanti, si mette sulla pista di quello che ha tutta l’aria di essere il caso di un maniaco.

Quando viene rapita una ragazza del paese, Ninetta, Salvo collega questo caso con quello delle bambole gonfiabili e si mette subito alla sua ricerca insieme al resto della squadra. L’obiettivo, naturalmente, è quello di evitare il peggio e trovare la giovane prima che possa accaderle qualcosa di brutto.

Montalbano – La caccia al tesoro: il finale di puntata

Attenzione: SPOILER!

Purtroppo il commissario non arriva in tempo e Ninetta viene ritrovata morta in un campo, con il corpo violato dagli stessi segni ritrovati sulle bambole gonfiabili; il folle ha dunque fatto la sua prima vittima e continua a mandare segnali. Montalbano, a quel punto, si butta a capofitto nell’intricata indagine, e riesce a risolvere il caso, ma solo dopo essere stato rapito e imbavagliato dal pazzo. Il giovane folle si stava preparando a torturare e deturpare Salvo quando, fortunatamente, intervengono i colleghi. L’omicida viene arrestato e alla fine dell’episodio vediamo Montalbano, finalmente tranquillo, farsi una bella nuotata.

Potrebbero interessarti Il Commissario Montalbano, stasera in replica “La caccia al tesoro” Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni della puntata di martedì, 22 ottobre Beautiful, le anticipazioni della puntata in onda martedì 22 ottobre 2019

Montalbano vi aspetta con La caccia al tesoro su Rai 1 a partire dalle ore 21:25.

Dove vedere Montalbano in streaming