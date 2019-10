Il Commissario Montalbano – La caccia al tesoro, stasera la replica su Rai 1: trama, cast e streaming

Questa sera, lunedì 21 ottobre, in prima serata su Rai 1 un nuovo appuntamento con Il Commissario Montalbano. Si tratta di un altro episodio in replica, dal titolo La caccia al tesoro, andato in onda per la prima volta il 28 marzo 2011.

L’episodio fa parte dell’ottava delle tredici stagioni della fiction che vede protagonista Luca Zingaretti nei panni dell’amato poliziotto di Vigata, personaggio nato dalla penna del compianto Andrea Camilleri. Vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere sull’episodio, in onda stasera su Rai 1 a partire dalle 21:25.

Montalbano – La caccia al tesoro: la trama dell’episodio

È una giornata tranquilla in quel di Vigata, forse anche troppo: in commissariato non c’è niente da fare e, mentre Catarella s’impegna senza speranza nella soluzione di cruciverba e rebus, Salvo Montalbano sta distrattamente leggendo un romanzo di Simenon.

Nessuno di loro è ancora consapevole del fatto che, invece, quella giornata avrebbe avuto dei risvolti davvero inaspettati: in un vecchio palazzo abitato dai fratelli Gregorio e Caterina Palmisano, due anziani un po’ bigotti le cui manie religiose sono ormai arrivate al culmine della pazzia, Gregorio si mette a sparare dalla finestra. Il commissario Montalbano, a quel punto, decide di rendersi operativo e sfidare il suo fisico, non più giovane come un tempo, arrampicandosi pericolosamente su per una scala dei pompieri; così facendo, però, riesce a rendere inoffensivo il vecchio pazzo e a mettere fine a quella che sembra la scena di un telefilm americano.

Quando entra nel palazzo fatiscente si trova di fronte a una miriade di crocefissi illuminati da una serie di lumini e a quella che, a prima vista, le sembra una giovane uccisa ma che in realtà altro non è che una consunta bambola gonfiabile, malridotta dal prolungato uso, senza un occhio e con un buco riparato alla meglio. Quando i due fratelli responsabili della sparatoria vengono ricoverati in ospedale la vicenda sembra essere terminata, ma al commissariato giunge la notizia di un cadavere ritrovato in un cassonetto: anche in questo caso, però, non si tratta del corpo di una donna, ma di un’altra bambola identica a quella rinvenuta nel palazzo dei fratelli Palmisano.

La faccenda, a questo punto, incuriosisce tantissimo Salvo, che in effetti non ha molto altro di cui occuparsi e tale curiosità non fa che crescere quando il commissario riceve una strana lettera anonima dove lo si sfida con indovinelli in versi a una caccia al tesoro. Quando il commissario inizia a risolvere gli indovinelli e raccogliere indizi, nasce in lui il sospetto che il gioco nasconda qualcosa di pericoloso e di folle. E, anche questa volta, il suo fiuto non sbaglia.

Montalbano – La caccia al tesoro: dove vedere l’episodio in tv e in streaming

Dove vedere in tv la puntata? Montalbano va in onda in replica su Rai 1 stasera, 21 ottobre 2019, a partire dalle 21,25. Il primo canale della Rai è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 101 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming Montalbano – La caccia al tesoro grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. La danza del gabbiano sarà in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 1 in streaming