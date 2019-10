Mission Impossible – Protocollo fantasma: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 21 ottobre 2019, in prima serata su Italia 1 alle 21.20 va in onda Mission Impossible – Protocollo fantasma, film del 2011 per la regia di Brad Bird. La pellicola, la quarta della serie Mission Impossible, vede come protagonista Tom Cruise, il quale veste nuovamente i panni dell’agente Ethan Hunt.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Mission Impossible Protocollo fantasma film: la trama

Accusati dell’attentato terroristico al Cremlino, l’agente operativo dell’IMF Ethan Hunt (Tom Cruise) e l’intera Agenzia vengono sconfessati e il Presidente avvia il Protocollo Fantasma. Senza più risorse e sostegno, Ethan deve trovare il modo per riscattare il nome della propria agenzia e prevenire un altro attacco. A complicare le cose, Ethan è costretto a imbarcarsi in questa missione con una squadra di compagni fuggitivi dell’IMF, dei quali non conosce del tutto le personali motivazioni.

Il cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Tom Cruise – Ethan Hunt

– Ethan Hunt Jeremy Renner – William Brandt

– William Brandt Simon Pegg – Benji Dunn

– Benji Dunn Paula Patton – Jane Carter

– Jane Carter Josh Holloway – Trevor Hanaway

– Trevor Hanaway Anil Kapoor – Brij Nath

– Brij Nath Michael Nyqvist – Kurt Hendricks

– Kurt Hendricks Vladimir Mashkov – Anatoly Sidirov

– Anatoly Sidirov Tom Wilkinson – segretario IMF

– segretario IMF Michelle Monaghan – Julia Meade

– Julia Meade Ving Rhames – Luther Stickell

– Luther Stickell Samuli Edelmann – Marius Wistrom

– Marius Wistrom Léa Seydoux – Sabine Moreau

Il trailer

Ecco il trailer del film:

Mission Impossible Protocollo fantasma film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Mission Impossible – Protocollo fantasma in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 21 ottobre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming