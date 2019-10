Stasera in tv 20 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 20 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 20 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 20 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Imma Tataranni – Sostituto procuratore

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata della fiction di successo Imma Tataranni, dal titolo Rione Serra Venerdì.

Trama: Il passato torna prepotentemente nella vita di Imma Tataranni attraverso un delitto che la scuote. In un appartamento della città vecchia viene ritrovato il cadavere di Stella Pisicchio, sua compagna di banco al liceo. Oltre alle implicazioni personali, oltre alla freddezza di Calogiuri ancora turbato dal caso precedente, la dinamica dell’omicidio si rivela subito complessa.

RAI 2

21:00 – TG2 Post

21:20 – Che tempo che fa

Questa sera su Rai 2 arriva un nuovo appuntamento con Che tempo che fa, il talk di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Come sempre tanti ospiti di vario genere, per interviste e momenti divertenti.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Il borgo dei borghi

Questa sera su Rai 3 nuovo appuntamento con Il borgo dei borghi, la trasmissione di Camila Raznovich, con la partecipazione di Philippe Daverio. Un percorso a tappe per svelare i tesori più nascosti della penisola.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia weekend

21:25 – Nella valle della violenza

Su Rete 4 va in onda in prima visione il film Nella valle della violenza, un western del 2016 diretto da Ti West, titolo originale In a valley of violence.

Trama: Paul arriva a Danton, cittadina nota per la dissolutezza dei suoi abitanti, situata in quella che è conosciuta come la Valle della Violenza. Gli abitanti guidati da Gilly, il figlio dello sceriffo, riserveranno un’accoglienza amara al forestiero e commetteranno un crimine imperdonabile, costringendo Paul a cercare vendetta in un’escalation di sanguinosa violenza.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 20 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Paperissima sprint

21:20 – Live Non è la d’Urso

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Live Non è la d’Urso: come sempre tanti ospiti nel talk condotto da Barbara d’Urso in prima serata.

Gli ospiti di stasera

GUIDA TV 20 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – World War Z

Su Italia 1 questa sera arriva il film World War Z, con Brad Pitt, Mireille Enos, James Badge Dale, Daniella Kertesz e Matthew Fox. Un film d’azione già diventato un cult del genere.

Trama: Gerry Lane (Brad Pitt), impiegato delle Nazioni Unite, è in macchina con la moglie e le due bambine quando si ritrova di fronte un’orda di creature affamate di carne viva. L’invasione di zombie, generati dopo la diffusione di un virus in Cina, ha letteralmente invaso ogni angolo del mondo e occorre trovare quanto prima una soluzione prima che l’umanità rischi di estinguersi per sempre. Gerry decide allora di impegnarsi personalmente in una guerra mondiale senza precedenti.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 20 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – Non è l’Arena

Questa sera su La 7 va in onda una nuova puntata del programma di Massimo Giletti Non è l’Arena. Tra gli ospiti in studio torna Pamela Prati.

PROGRAMMI TV 20 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Bruno Barbieri 4 hotel

Su Tv8 questa sera va in onda in prima visione il docu-reality con Bruno Barbieri 4 hotel. Quattro proprietari di hotel di una stessa area geografica competono in un’appassionante sfida. Ogni albergatore invita gli altri tre presso la struttura.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Alla ricerca di Teddy

22:45 – Dream House

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Alla ricerca di Teddy, divertente commedia francese del 2018.

Trama: Michel ha perso all’aeroporto l’orsetto di peluche della figlia. Mette allora un annuncio per ritrovarlo offrendo una ricompensa. Sofiane, impiegato dell’aeroporto, vi intravede l’opportunità di guadagnarci qualcosa sostenendo di aver ritrovato il pupazzo. Una volta venuto allo scoperto, insieme a Michel si metterà sulle tracce dell’orsetto, un’operazione che si rivelerà più complicata del previsto e che gli insegnerà molto sulla vita.

STASERA IN TV 20 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:45 – Milan-Lecce

22:40 – Sky Calcio Club

Su Sky Sport Uno stasera il posticipo di Serie A Milan-Lecce: a San Siro l’esordio di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. A seguire Sky Calcio Club con Fabio Caressa e i suoi ospiti.

SKY UNO

20:15 – Matrimonio a prima vista

21:15 – Mix & Match

Questa sera su Sky Uno secondo appuntamento con Mix & Match – Il guardaroba delle meraviglie. Quattro donne si sfidano in una gara a colpi di stile. Le concorrenti devono cercare un outfit a tema sul portale YOOX e in seguito devono affrontare delle prove ad eliminazione.

