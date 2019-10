Il Borgo dei Borghi 2019, anticipazioni finale | Come votare | Rai 3

Nuovo appuntamento con Il borgo dei borghi, la trasmissione in onda ogni domenica sera su Rai 3 e giunta alla finale. Stasera, 20 ottobre 2019, ultima puntata del programma di Camila Raznovich, la quale, in compagnia di Philippe Daverio ci porta a scoprire le bellezze nascoste d’Italia. Ecco le anticipazioni della puntata di oggi de Il borgo dei borghi, su Rai 3 dalle 20.30.

In tutto sono 60 i piccolo paesi in gara, solo 20 di loro però hanno avuto accesso alla finalissima di stasera. In tantissimi hanno scelto i loro preferiti votando sul sito del programma. Nella finale di stasera, in onda in diretta, i telespettatori potranno scegliere attraverso il televoto il loro preferito.

Oltre che dal pubblico da casa, il vincitore de Il borgo dei borghi 2019 verrà scelto anche da una giuria di esperti formata da Mario Tozzi, geologo e conduttore del programma di Rai 3 “Sapiens – un solo pianeta”, da Margherita Granbassi, ex schermitrice e conduttrice televisiva e dal presidente di giuria, Philippe Daverio.

I borghi della quarta puntata

Il Borgo dei Borghi 2019, le anticipazioni della finale

Il borgo dei borghi, la trasmissione di Rai 3 con Camila Raznovich, giunge alla finale. Dopo la prima scrematura, sono arrivati a quest’ultimo appuntamento i 20 borghi più votati. Ma solo uno sarà il vincitore, e sarà scelto nel corso della finale di stasera 20 ottobre 2019, eccezionalmente in diretta.

Ecco l’elenco dei 20 borghi finalisti, che il pubblico da casa potrà votare attraverso il televoto durante la finale de Il borgo dei borghi.

SARDEGNA – San Teodoro, Atzara, Castelsardo

LOMBARDIA – Tremosine, Bienno, San Benedetto Po

CALABRIA – Fiumefreddo Bruzio, Bova, Rocca imperiale

SICILIA – Palazzolo Acreide, Castelmola, Gangi

LAZIO – San felice Circeo, Caprarola, Vitorchiano

PIEMONTE – Cella Monte, Vogogna, Monforte d’Alba

MOLISE – Pesche, Ferrazzano, Bagnoli del Trigno

MARCHE – Moresco, Gradara, Montecosaro

LIGURIA – Noli, Laigueglia, Brugnato

CAMPANIA – Sant’Angelo dei Lombardi, Montesarchio, Castellabate

Il borgo dei borghi 2019 finale | E ancora

EMILIA-ROMAGNA – Verucchio, Bobbio, Vigoleto

PUGLIA – Bovino, Maruggio, Sternatia

TRENTINO-ALTO ADIGE – Chiusa, Gais, Tassullo

Potrebbero interessarti Live non è la d’Urso: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 20 ottobre Un posto al sole, le anticipazioni settimanali: cosa succede da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre 2019 Che Tempo Che Fa, gli ospiti della quarta puntata in onda stasera

VALLE D’AOSTA – Chamois, Fenis, Gressoney-Saint-Jean

VENETO – Fratta Polesine, Borghetto di Valeggio, San Giorgio di Valpolicella

FRIULI-VENEZIA GIULIA – Strassoldo, Sesto al Reghena, Toppo

ABRUZZO – Caramanico Terme, Castel del Monte, Pescocostanzo

TOSCANA – Barga, Castiglione di Garfagnana, Cetona

UMBRIA – Bettona, Panicale, Lugnano in Teverina

BASILICATA – Castelmezzano, Rotondella, Brindisi di Montagna

La geniale rinascita di Valogno: il borgo dimenticato risorto grazie ai murales