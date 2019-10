Live non è la D’Urso: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 20 ottobre 2019 su Canale 5

Nuovo appuntamento per Live Non è la d’Urso, la trasmissione di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. Quella di stasera è l’ultima puntata domenicale del talk show, che dal 28 ottobre traslocherà al lunedì. Una scelta dettata dagli ascolti non esaltanti di questa stagione, dovuti anche alla grande concorrenza e ai palinsesti affollati della domenica sera. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera?

Come sempre tanti temi e ospiti di ogni genere a Live Non è la d’Urso, il programma che dopo gli ottimi ascolti della prima edizione, finora ha un po’ faticato. D’altronde al momento non ci sono temi trainanti come il caso Pamela Prati.

Live non è la d’Urso si sposta al lunedì: il comunicato

Il format comunque non è cambiato, e permette una grande interazione con il pubblico da casa. Tra gli elementi caratteristici della trasmissione, la presenza delle sfere, con dentro personaggi pronti a confrontarsi con l’ospite in studio per l’accesissimo Uno contro tutti.

E ancora l’interazione con il pubblico a casa grazie al Live sentiment, vale a dire la possibilità per gli spettatori di dare il proprio “mi piace” e “non mi piace” attraverso l’app di MediasetPlay.

Gli ospiti della puntata di stasera di Live Non è la D’Urso

Ma quali sono le anticipazioni di questa domenica, 20 ottobre 2019? Quali ospiti intratterranno il pubblico di Canale 5?

Tra gli ospiti più attesi, sicuramente Pupo, il quale, insieme alle sue tre figlie, sfiderà le 5 sfere. Il cantante si confronterà con gli “sferati” sulla sua vita privata, con la convivenza con due donne e i problemi legati al gioco che hanno rappresentato momenti bui del suo passato.

In studio stasera a Live torna Morgan, che racconterà la sua battaglia per riavere la casa da cui è stato sfrattato lo scorso 25 giugno. Ed ancora, Rocco Siffredi con suo figlio Lorenzo, per la prima volta insieme in studio, per un avvincente “uno contro tutti” con quelle persone che criticano il mondo del porno.

Infine a Live Non è la d’Urso torna Adriano Panzironi, il guru della dieta Life 120, che finora ha avuto molti adepti ma anche tante critiche. Si tratta di un regime alimentare davvero innovativo o potenzialmente pericoloso per la salute delle persone? Panzironi si difenderà da nuove accuse e inedite testimonianze.

Appuntamento dunque stasera 20 ottobre 2019 con la quinta puntata di Live Non è la d’Urso, dalle 21.20 su Canale 5.