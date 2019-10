Live Non è la d’Urso, gli ospiti della puntata di stasera: Pupo, Morgan, Adriano Panzironi e Rocco Siffredi

LIVE NON È LA D’URSO OSPITI – Nuovo appuntamento con Live Non è la d’Urso, la trasmissione di Canale 5 condotta in prima serata da Barbara d’Urso. Il talk show propone anche stasera interviste, confronti e scontri tra gli ospiti per una nuova avvincente puntata.

Si tratta dell’ultimo appuntamento di Live alla domenica, perché dal 28 ottobre il programma si sposta al lunedì, anche a causa degli ascolti non esaltanti di questa nuova stagione. A dare la conferma, il direttore di Canale 5 Scheri con un comunicato: “Ancora una volta Barbara, con “Live non è la d’Urso” ha dimostrato di essere una colonna portante del palinsesto di Canale 5. Per questo motivo, visto lo spostamento di “GF VIP” a gennaio 2020, le abbiamo chiesto di affrontare una nuova sfida: portare il suo serale “Live – Non è la d’Urso” nel lunedì della rete ammiraglia Mediaset.

Una serata importante per noi, tradizionalmente dedicata ai grandi show. Come il suo. E Barbara, che non arretra mai davanti alle sfide, non si è sottratta: dopo l’ultima puntata alla domenica, il 20 ottobre, dal 28 debutta al lunedì, sempre su Canale 5, in diretta, in prima serata”.

Le anticipazioni complete della puntata di stasera

Il programma può contare sull’interazione con il pubblico da casa, che può votare in tempo reale il proprio preferito tra gli ospiti, dando un “mi piace” o un “non mi piace” attraverso il Live sentiment. È possibile votare attraverso la app di Mediaset Play.

Ecco gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi 20 ottobre 2019, in prima serata su Canale 5 dalle 21.25.

Live Non è la d’Urso ospiti: le anticipazioni

Tra gli ospiti più attesi della puntata di stasera di Live c’è sicuramente Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Il cantante affronterà le 5 sfere insieme alle sue tre figlie, parlando della propria vita privata e dei momenti bui del suo passato, legati soprattutto al suo vizio del gioco.

Torna nello studio di Barbara d’Urso Morgan, che racconterà la sua battaglia per riavere la casa da cui è stato sfrattato lo scorso 25 giugno. Ed ancora, per la prima volta insieme in tv, Rocco Siffredi con suo figlio Lorenzo Tano, i quali si scontreranno con chi critica il mondo del porno.

Infine nella puntata di stasera di Live Non è la d’Urso si tornerà a parlare della dieta Live 120, con una nuova intervista al suo ideatore Adriano Panzironi. Il giornalista si difenderà da nuove accuse e inedite testimonianze.

Live Non è la D’Urso vi aspetta in prima serata oggi, domenica 20 ottobre 2019, su Canale 5.