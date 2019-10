World War Z trama: di cosa parla e come finisce il film in onda su Italia 1

Questa sera Italia 1 propone ai suoi telespettatori World War Z, film del 2013 diretto da Marc Forster con protagonista Brad Pitt.

Ma qual è la trama del film? E il finale? Vediamolo qui di seguito.

Di cosa parla il film

Quella di Gerry Lane sembra una giornata normale, proprio come le altre. In macchina con la sua famiglia sta attraversando Philadelphia quando avviene una tragedia su scala mondiale. Una terribile infezione, che trasforma gli esseri umani in mutanti simili a zombie, si scatena nella città come nel resto del globo. È un’epidemia terribile e a rapidissima diffusione: ogni uomo, donna o bambino, una volta morso da uno di questi zombie, si trasforma in zombie a sua volta. I mutanti sono molto veloci e hanno una grandissima forza fisica ma, soprattutto, sono difficili da sconfiggere: l’unico modo di ucciderli è sparargli alla testa o causargli un trauma cranico.

Gerry, che è un ex impiegato dell’ONU, inizierà a pensare a una soluzione per mettere in salvo la sua famiglia. Così decide di chiamare Thierry Umutoni, sottosegretario delle Nazioni Unite e suo vecchio amico, chiedendogli di inviare un elicottero per recuperarli. L’origine del virus è sconosciuta e il governo statunitense offre riparo alla famiglia Lane a bordo di un’imbarcazione federale, a patto che Gerry parta alla ricerca di un rimedio insieme ad un giovane virologo, Fassbach. Gerry accetta e si dirige subito a Camp Humphreys, base aerea statunitense in Corea del Sud: è lì che riesce ad avere notizie su un possibile paziente zero. Appena atterrati, Gerry, Fassbach ed il resto della squadra dei Navy SEAL vengono attaccati dagli zombie e Fassbach, preso dal panico al primo incontro ravvicinato, inciampa durante la fuga venendo colpito fatalmente da una pallottola vagante, partita accidentalmente dalla sua stessa pistola. In aiuto alla squadra arrivano dei soldati che si erano barricati nella base, al seguito del capitano Speke. Ben presto Gerry capisce che la base non può dargli informazioni utili, ma interroga Gunther Haffner, agente CIA rinnegato e imprigionato per aver venduto armi ai nordcoreani. È lui ad indirizzarlo a Gerusalemme.

Arrivato sul posto, Gerry fa la conoscenza del capo del Mossad Warmbrunn, il quale, avendo intercettato delle comunicazioni in India di certi comportamenti che ricordano quelli di uno zombie, ha scoperto le avvisaglie dell’infezione settimane prima e ha trasformato Gerusalemme in una enorme fortezza. Mentre Gerry valuta di indagare sulle origini del paziente zero in India, gli infetti vengono attratti dai canti intonati dalla gente e formano un’enorme piramide umana, riuscendo così a scavalcare il muro. Durante la concitata fuga, scortato dal soldato Segen, Gerry si accorge che alcune persone non vengono affatto considerate dagli zombie, arrivando al punto di pensare che gli infetti ignorino alcune persone perché affette da malattie, in quanto gli zombie cercano solo soggetti sani da infettare. Arrivato a questa conclusione, Gerry telefona a Thierry, per chiedergli la posizione di un centro di ricerca dell’OMS ancora funzionante per produrre un vaccino. Thierry dice a Gerry di dirigersi a Cardiff, nel Galles. Questi si imbarca sull’ultimo volo in partenza da Israele, ma, poco prima dell’atterraggio, uno zombie, penetrato nell’aeromobile e nascosto in un vano, attacca la hostess e in breve la situazione degenera, dando inizio ad un’epidemia dentro all’aereo stesso. Gerry è costretto a lanciare una granata che squarcia il velivolo; gli zombie vengono risucchiati dallo stesso squarcio, mentre l’aereo precipita a poca distanza dalla meta prescelta.

Il finale (attenzione, spoiler!)

Quando Gerry e Segen raggiungono il centro medico dell’OMS, il primo espone la sua intuizione: i mutanti attaccano solo le persone sane, evitando le persone affette da malattie terminali. L’unica soluzione per Gerry rimane quella di procurarsi un patogeno infettivo potenzialmente letale, in modo da sperimentare l’efficacia o meno di questo pseudo-vaccino, ma tali virus sono conservati in un reparto del centro OMS invaso dagli zombie in seguito ad un incidente occorso tempo prima. Riuscito, grazie anche all’aiuto di Segen e di un medico italiano a capo della struttura, a raggiungere i virus, Gerry è costretto a sperimentare su se stesso la sua ipotesi, poiché minacciato da uno zombie. Fortunatamente, l’intuizione era corretta: Gerry viene ignorato dallo zombie e riesce a oltrepassare gli infetti.

Il vaccino viene preparato su scala mondiale e distribuito a tutti, in particolare agli eserciti, in modo da poter eliminare in sicurezza tutti gli zombie senza che questi li possano attaccare, considerandoli istintivamente “simili” a loro. Gerry può finalmente tornare dalla sua famiglia.

World War Z trama, ecco il trailer: