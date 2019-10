Che Tempo Che Fa, ospiti seconda puntata | Oggi domenica 13 ottobre 2019 su Rai 2

Anche questa domenica Che tempo che fa, è pronto a divertire, emozionare e coinvolgere milioni di telespettatori con la quarta puntata, in onda in prima serata su Rai 2 alle 21.05. Tantissimi gli ospiti che saliranno sul palco e si siederanno alla scrivania di Fabio Fazio, conduttore della trasmissione, per un’intervista.

Insieme al giornalista non mancheranno la comicità di Luciana Littizzetto e l’eleganza di Filippa Lagerback. Ecco tutti gli ospiti della puntata di oggi, domenica 13 ottobre 2019, dalle 21,05 su Rai 2.

Le anticipazioni della puntata di stasera

Che Tempo Che Fa, gli ospiti della quarta puntata

Sono tantissimi gli ospiti in arrivo a Che Tempo Che Fa stasera. Vediamoli insieme:

John Travolta , star di Hollywood che ha ricevuto due nomination agli Oscar, un Golden Globe e un Ammy Award

, star di Hollywood che ha ricevuto due nomination agli Oscar, un Golden Globe e un Ammy Award Matteo Renzi, l’ex premier e fondatore di Italia Viva che arriverà da Fazio al termine della decima edizione della Leopolda

Renzi, l’ex premier e fondatore di Italia Viva che arriverà da Fazio al termine della decima edizione della Leopolda Gabriele Salvatores , celebre regista pronto a presentare il suo ultimo film in uscita il 24 ottobre, Tutto il mio folle amore, insieme a due attori del cast, Valeria Golino e Giulio Pranno

, celebre regista pronto a presentare il suo ultimo film in uscita il 24 ottobre, Tutto il mio folle amore, insieme a due attori del cast, e Enrico Brignano, che reciterà un monologo inedito

che reciterà un monologo inedito Hazal Koyuncuer, portavoce della comunità curda milanese

Sono tanti, inoltre, gli ospiti previsti per gli altri due spazi di Che Tempo Che Fa, ovvero Che Tempo Che Farà e Il Tavolo.

Nel primo appuntamento, a partire dalle 19:30 sempre su Rai 2, vedremo:

Mago Forest

Ale e Franz

Gigi Marzullo , in veste di inviato speciale

, in veste di inviato speciale Teo Teocoli

Elena Barolo

Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo , libro Il coraggio e l’amore. Giustizia per Stefano: la nostra battaglia per arrivare alla verità in uscita il 22 ottobre, a 10 anni esatti dalla morte di Stefano Cucchi

e , libro Il coraggio e l’amore. Giustizia per Stefano: la nostra battaglia per arrivare alla verità in uscita il 22 ottobre, a 10 anni esatti dalla morte di Stefano Cucchi Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico

Gli ospiti del Tavolo invece, oltre al cast fisso composto da Nino Frassica, Gigi Marzullo e il Mago Forest, saranno Benji & Fede, Marisa Laurito, Marco Lodadio, Teo Teocoli, Elena Barolo.