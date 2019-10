Pamela Prati di nuovo da Giletti: la ex soubrette ospite di Non è l’Arena domenica 20 ottobre

Pamela Prati di nuovo a Non è l’Arena, il programma domenicale condotto da Massimo Giletti. La ex reginetta del Bagaglino, dopo aver partecipato alla puntata d’esordio della nuova stagione della trasmissione di La7 lo scorso 22 settembre, infatti, è stata nuovamente “reclutata” dal giornalista ed è pronta per una nuova ospitata in prima serata domenica 20 ottobre.

Questa volta la soubrette si confronterà con Roberto D’Agostino, il fondatore di Dagospia che ha scoperto il bluff legato al finto matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone. A solo un mese di distanza, dunque, Giletti ha deciso di dare nuovo spazio al Prati-gate.

“Non sono l’unica vittima, prima di me è successo ad altre persone. Ho mentito per proteggere quella che credevo fosse la mia famiglia. Sono umana, i carnefici hanno colpito i miei punti deboli. Uscivo da una storia complicata e mi sono innamorata di quell’uomo, ero convinta esistesse, ci ho creduto fino alla fine”, erano state le parole della Prati, più volte ribadite su giornali e tv.

“C’è un confronto-scontro molto interessante. Torna Pamela Prati che si confronterà con Roberto D’Agostino”, ha spiegato lo stesso Giletti in un post sui social.

