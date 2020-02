Stasera in tv 20 febbraio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 20 febbraio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 20 febbraio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 20 febbraio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Don Matteo 1^TV

Questa sera va in onda su Rai 1 una nuova puntata di Don Matteo.

Trama: Nada, una ragazza ucraina, viene ricoverata d’urgenza in ospedale. Qualcuno, nel cuore della notte, l’ha investita con un furgoncino. Apparentemente alla guida c’era Don Matteo! Mentre è alle prese con il caso, Anna deve fare i conti con il matrimonio della cugina, al quale decide di andare insieme a Sergio. Nel frattempo, l’intera Spoleto si sta preparando all’evento dell ‘anno: in città arriverà il Papa! Ognuno è alle prese con i preparativi, anche il nostro Cecchini, che per l’occasione vuole preparare l’asado argentino. E per farlo al meglio ha deciso di allevare personalmente un maialino, che porta al guinzaglio per i vicoli di Spoleto. Ma che farà il nostro maresciallo quando il maialino sparirà misteriosamente?.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Passengers

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Passengers, con Jennifer Lawrence e Chris Pratt.

Trama: Un veicolo spaziale con a bordo migliaia di persone in viaggio verso un pianeta distante che funge da colonia viene colpito da un malfunzionamento di una delle sue camere del sonno. Come risultato, Jim e Aurora si risvegliano con novant’anni d’anticipo rispetto al prestabilito. Mentre vivono la loro esistenza a bordo del veicolo, i due si innamorano e non sono capaci di negare l’attrazione che li lega fino a quando non scoprono che la navicella e’ in grave pericolo. Con la vita di oltre 5000 passeggeri in gioco, Jim e Aurora dovranno adoperarsi per salvare tutti.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Skianto Fantastico Show

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Skianto, Fantastico Show, il programma di Filippo Timi con tanti ospiti.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Diritto e rovescio

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Diritto e rovescio, condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 20 FEBBRAIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Mamma o papà?

Su Canale 5 stasera va in onda il film Mamma o papà?, con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Carlo Buccirosso, Matilde Gioli.

Trama: Valeria e Nicola sono pronti a divorziare, d’accordo su tutto, e si preparano a comunicare la loro scelta ai tre figli: un adolescente no global, una pre-teen incollata allo smartphone e un piccolo nerd, tutti egualmente ostili nei confronti degli imbelli genitori. Ma quando viene accettata la richiesta di Nicola di esercitare la sua professione di ginecologo in Mali per sette mesi e contemporaneamente a Valeria, ingegnere edile, viene offerto un trasferimento in Svezia di analoga durata, quella che era una trattativa civile si trasforma in una lotta all’ultimo sangue non gia’ per ottenere la custodia dei figli, bensì per rifilarla all’altro, e partire verso l’estero in tutta libertà.

GUIDA TV 20 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera va in onda un altro appuntamento con Le Iene Show.

PROGRAMMI TV 20 FEBBRAIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 20 FEBBRAIO 2020: TV8

Potrebbero interessarti Stasera in tv mercoledì 19 febbraio 2020, programmi e film: Il cacciatore 2, Chi vuol essere milionario Stasera in tv martedì 18 febbraio 2020, programmi e film: Pechino Express, Al posto tuo, La pupa e il secchione Stasera in tv lunedì 17 febbraio 2020, programmi e film: L’amica geniale – Storia del nuovo cognome, Grande Fratello Vip

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Uefa Europa League Prepartita

20:55 – UEL Roma – Gent Live

Su Tv8 questa sera va in onda la partita di Europa League tra Roma vs Gent.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Point Break – Punto di rottura

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Point Break – Punto di rottura con Patrick Swayze e Keanu Reeves.

Trama: Un agente FBI si infiltra in una banda di surfisti che rapina banche indossando le maschere dei presidenti americani

Trailer:

STASERA IN TV 20 FEBBRAIO 2020: SKY UNO

20:00 – MasterChef Magazine Ep. 39 Prima TV

20:25 – Cuochi d’Italia Ep. 13

21:15 – MasterChef Italia

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di MasterChef Italia.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI