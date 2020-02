Skianto, Fantastico Show: le anticipazioni della seconda puntata

Questa sera, 20 febbraio 2020, va in onda la seconda puntata di Skianto, Fantastico Show, un One Man Show condotto da Filippo Timi, un artista eclettico che si è fatto apprezzare dal pubblico italiano in disparate occasioni e che ha portato il suo Skianto in prima serata, su Rai 3, la scorsa settimana.

La prima puntata ha visto partecipare tantissimi ospiti, tutti uniti per rendere omaggio al Festival di Sanremo.

La seconda puntata invece soffermerà l’attenzione sui grandi programmi del sabato sera, quelli che hanno reso grande la televisione come la conosciamo oggi, un’operazione inedita che vuole rileggere, con un linguaggio originale, due pietre miliari della storia della nostra televisione.

Di seguito, le anticipazioni del programma di Filippo Timi, in onda con la prima puntata giovedì 20 febbraio 2020 in prima serata su Rai 3.

Skianto, Fantastico Show, anticipazioni: seconda puntata

Secondo le anticipazioni della Rai, la puntata di questa sera di Skianto torna negli anni ’80, gli anni dei show del sabato sera, gli anni dei balletti, dei costumi glitterati, dei colori forti.

Al fianco di Filippo Timi vedremo anche sua cugina, Daniella, “nata con la scatola cranica chiusa”.

Attraverso il racconto di Timi e i suoi ospiti, si pone l’accento sui pensieri e le emozioni delle piccole cose: dalle cianfrusaglie che dimentichiamo nei cassetti ai sassi che calciamo per strada.

Ospiti di questa puntata di Skianto saranno Paolo Calabresi e Lucia Mascino.

La musica invece sarà ad opera di Scialpi e Edith Piaf, Heather Parisi e i Nirvana, gestiti dalla direzione musicale di Fabio Frizzi. Le canzoni saranno interpretate da Petra Magoni, in duetto con Timi ma anche da sola.

In questa puntata, con Timi canta e balla anche Ornella Vanoni in una versione inedita, mentre Alba Parietti gioca con Filippo uscendo dalla sua comfort zone.

Skianto Fantastico Show va in onda giovedì 20 febbraio 2020, dalle ore 21:20 su Rai 3.