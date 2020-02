Skianto, gli ospiti della seconda puntata del programma di Filippo Timi

Su Rai 3, torna l’appuntamento con Skianto, il programma condotto da Filippo Timi che torna indietro nel tempo e rispolvera i grandi prodotti della nostra televisione.

La prima puntata, andata in onda il 10 febbraio, ha raccontato la storia di Sanremo attraverso le sue canzoni e gli ospiti che hanno preso parte alla kermesse. La seconda puntata, invece, s’immergerà nell’atmosfera degli anni ’80 per raccontare dei grandi show del sabato sera.

Tutto quello che c’è da sapere su Skianto, il One Man Show di Timi

Soffermiamoci sulla seconda puntata e scopriamo quali saranno gli ospiti che faranno da cornice (e da compagnia) a Timi.

Skianto, gli ospiti della seconda puntata

Arrivano altri ospiti nello studio di Timi questa sera, 20 febbraio 2020. La puntata di Skianto Fantastico Show riporta i telespettatori indietro agli anni ’80, gli anni dei grandi show del sabato sera, contraddistinti da balletti, costumi con tanti glitter e colori forti.

Timi sarà affiancato dalla cugina Daniella, protagonista dello spettacolo teatrale Skianto, “nata con la scatola cranica chiusa”.

Ma chi vediamo come ospiti di questa puntata di Skianto? Con Timi, ci saranno gli attori Paolo Calabresi e Lucia Mascino, che hanno recitato insieme nella commedia “Genitori quasi perfetti”.

Ad occuparsi della musica invece è Fabio Frizzi, che gestisce la direzione musicale, le canzoni saranno interpretate da Petra Magoni, sia in duetto con Timi che da sola.

Poi, come ospite, vediamo anche Ornella Vanoni che si esibirà cantando e ballando con Timi e anche Alba Parietti che giocherà con il padrone di casa uscendo dalla sua “comfort zone”.

Infine, torna sempre in vesti nuove Iaia Forte.

Skianto, dove vedere la seconda puntata: tv e streaming

Skianto Fantastico Show va in onda su Rai 3 con la seconda puntata giovedì 20 febbraio 2020, in prima serata – dalle 21:20 – sul terzo canale di Viale Mazzini, disponibile al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre.

Lo trovate anche al tasto 503 per la versione HD e al tasto 103 con il decoder Sky.

Chi vuole seguire il programma in streaming invece può sintonizzarsi su RaiPlay, la piattaforma messa a disposizione dalla Rai che permette di seguire in diretta streaming quello che passa in tv.