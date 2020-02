MasterChef Italia 9, le anticipazioni e gli ospiti della decima puntata del 20 febbraio

Questa sera, giovedì 20 febbraio 2020, va in onda la nona puntata della nona edizione di MasterChef Italia. Anche stasera gli aspiranti chef si daranno battaglia pur di riuscire a non essere eliminati e arrivare fino in finale. Cosa accadrà nella puntata di stasera?

La gara entra sempre più nel vivo, con i concorrenti che saranno nuovamente sottoposti a prove di grande livello e sempre più complesse. La nona edizione del cooking show conta su tre giudici: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. A loro l’insindacabile decisione su chi salvare e chi mandare a casa.

Di seguito, vediamo le anticipazioni della decima puntata di MasterChef Italia.

Le anticipazioni della decima puntata

La puntata si apre con i concorrenti rimasti in gara che dovranno affrontare una Mistery Box molto particolare, “colorata”: con penne e colori gli chef, infatti, dovranno ideare il loro piatto prima di prepararlo. Chi riuscirà a superare la prova, come sempre, guadagnerà un vantaggio per affrontare l’Invention Test: questo vantaggio consiste nel poter incontrare in anteprima il giovane chef stellato Jeremy Chan, la cui cucina si fonda sulla contaminazione culturale.

Gli ospiti della nona puntata di MasterChef 9

In questa decima puntata torna anche un test che mette a dura prova i concorrenti, perché prevede una tecnica di cottura diversa che verrà promossa da ciascun giudice: lo Skill Test. Chi riuscirà a superarlo, a riuscire a utilizzare in modo appropriato ciascuna tecnica realizzando un piatto che sia buono e originale? Chi sarà costretto a togliersi il grembiule e a lasciare per sempre la cucina di Masterchef? Lo scopriremo nella puntata di stasera, 20 febbraio, su Sky Uno (canale 108 del digitale terrestre).

