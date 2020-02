Le Iene 2020, le anticipazioni della puntata in onda stasera giovedì 20 febbraio

Questa sera, 20 febbraio 2020, su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show. Alla conduzione il trio tutto al femminile composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Dal 25 febbraio 2020, Le Iene torneranno con il loro doppio appuntamento settimanale, sia il martedì con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, sia il giovedì con le tre conduttrici che si alternano con Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

Come sempre previsti tanti servizi di vario genere, dalle inchieste più serie agli scherzi e ai servizi più leggeri, animeranno la serata di Italia 1.

Di seguito vediamo le anticipazioni della puntata di questa sera, giovedì 20 febbraio 2020 su Italia 1.

Le Iene, anticipazioni: i servizi della puntata di stasera, 20 febbraio 2020

Per quanto riguarda i servizi di stasera, uno sarà dedicato alla manifestazione di domenica 16 febbraio del Movimento 5 Stelle, la quale si era tenuta in occasione del voto sui vitalizi agli ex parlamentari. Inviato tra i sostenitori grillini Filippo Roma, il quale si era infiltrato tra i manifestanti ma è stato spintonato e cacciato dall’evento. Le Iene, dunque, hanno deciso di realizzare un servizio che denunci il comportamento dei manifestanti.

Per quanto riguarda invece lo scherzo della settimana, questa volta la “vittima” è Leonardo Bonucci: il calciatore della Juve verrà terrorizzato perché gli verrà fatto credere che dentro casa sua c’è un fantasma, con tanto di arrivo di squadra di ghostbusters.

La puntata proseguirà poi con un servizio dedicato a nonna Maria, la donna di 94 anni che era stata segregata in casa dalla figlia Franca e dal nipote Davide, entrambi rinviati a giudizio dopo che questa storia è stata raccontata e seguita da Nina Palmieri.

Nasce Iene.it: aspettando Le Iene

Da giovedì 20 febbraio, parte alle 20:30 la nuova fascia digital Iene.it: aspettando le Iene, condotta da Giulia Innocenzi e trasmessa in diretta streaming su MediasetPlay e anche sulla pagina Facebook del programma.

In questa striscia verranno mandati in onda contenuti inediti pensati e realizzati dalla redazione, anteprime di quello che sarà mostrato nelle puntate e approfondimenti originali, nonché interviste agli ospiti presenti in studio.

Appuntamento dunque stasera, giovedì 20 febbraio 2020, con una nuova puntata de Le Iene, dalle ore 21,15 su Italia 1.

Dove vedere Italia 1 in streaming