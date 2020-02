Passengers: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 2

Questa sera, 20 febbraio 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda Passengers, film del 2016 per la regia di Morten Tyldum. La pellicola, scritta da Jon Spaihts, vede come protagonisti Jennifer Lawrence e Chris Pratt.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Passengers film: trama

Un’astronave viaggia verso una colonia spaziale con a bordo migliaia di persone in stato di ibernazione. A causa di un malfunzionamento, due passeggeri si risvegliano 90 anni prima dell’arrivo, restando così intrappolati senza via di fuga.

Passengers film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Jennifer Lawrence – Aurora Lane

– Aurora Lane Chris Pratt – Jim Preston

– Jim Preston Michael Sheen – Arthur

– Arthur Laurence Fishburne – Gus Mancuso

– Gus Mancuso Andy García – capitano Norris

Trailer

Ecco il trailer del film:

Diretta tv e streaming

Dove vedere il film Passengers? La pellicola va in onda in prima visione giovedì 20 febbraio 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming