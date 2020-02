Don Matteo 12, le anticipazioni della puntata del 20 febbraio: trama

Torna stasera, 20 febbraio 2020, Don Matteo, la serie di successo con Terence Hill giunta alla dodicesima stagione. L’appuntamento di oggi, in prima visione su Rai 1, si intitola Non uccidete. Tornano dunque le avventure del prete più famoso della tv, interpretato da Terence Hill, con al suo fianco Nino Frassica, nei panni del Maresciallo Cecchini. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi?

La serie tv è una produzione di Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction e realizzata da Matilde e Luca Bernabei. Ecco le anticipazioni complete della puntata di Don Matteo 12, in onda stasera 20 febbraio su Rai 1 dalle 21.25.

Don Matteo 12, anticipazioni puntata del 20 febbraio

La puntata di stasera di Don Matteo 12 si intitola Non uccidete. Si tratta del quinto episodio della dodicesima stagione, in onda stasera 20 febbraio su Rai 1 dalle 21.25. Nada, una ragazza ucraina, viene ricoverata d’urgenza in ospedale. Qualcuno, nel cuore della notte, l’ha investita con un furgoncino.

Apparentemente alla guida c’era Don Matteo. Mentre è alle prese con il caso, Anna deve fare i conti con il matrimonio della cugina, al quale decide di andare insieme a Sergio. Nel frattempo, l’intera Spoleto si sta preparando all’evento dell’anno: in città arriverà il Papa! Ognuno è alle prese con i preparativi, anche il nostro Cecchini, che per l’occasione vuole preparate l’asado argentino. E per farlo al meglio ha deciso di allevare personalmente un maialino, che porta al guinzaglio per i vicoli di Spoleto. Ma che farà il nostro maresciallo quando il maialino sparirà misteriosamente.

Appuntamento dunque con la quinta puntata di Don Matteo 12 stasera, 20 febbraio 2020, su Rai 1. Per chi si fosse perso le precedenti puntate di Don Matteo 12, è possibile recuperarle in streaming e in modalità OnDemand tramite la piattaforma RaiPlay, disponibile su molti device come pc, smartphone, tablet e smart tv.

