Stasera in tv 20 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 20 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 20 dicembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 20 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La porta dei sogni

Questa sera su Rai 1 va in onda in prima tv il nuovo programma d’intrattenimento La porta dei sogni, condotto da Mara Venier. Scopo del programma è di raccontare storie di persone che vogliono realizzare il sogno di una vita o che vogliono ricongiungersi ad affetti lontani, chiedere scusa o dire grazie, che cercano il perdono o vogliono fare una sorpresa.

RAI 2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Petrolio

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Petrolio – Algoritmo di Natale, il programma d’informazione costruito attraverso l’aggregazione di reportages, interviste e approfondimenti su vari temi con stile anche documentaristico.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Gli Sdraiati 1^Tv

Questa sera su Rai 3 va in onda in prima tv il film Gli sdraiati con Claudio Bisio, Gaddo Bacchini, Ilaria Brusadelli, Cochi Ponzoni

Trama: Francesca Archibugi dirige Claudio Bisio in una commedia sull’Italia di oggi, vista attraverso il rapporto conflittuale fra un padre e il figlio adolescente. Dal romanzo di Michele Serra.

Trailer:



RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto Grado

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Dritto e rovescio, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

STASERA IN TV 20 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – Natale da chef 1^Tv

Su Canale 5 stasera va in onda in prima tv il film Natale da Chef con Massimo Boldi, Dario Bandiera, Enzo Salvi, Biagio Izzo.

Trama: Gualtiero e’ un cuoco senza speranza ma e’ anche convinto di essere uno chef geniale e incompreso. La moglie Beata, con cui gestisce un locale, cerca di tenerlo lontano dai fornelli, ma lui e’ capace di travestirsi persino da wc pur di aggiungere il suo tocco ai piatti. Dopo aver guastato l’ennesimo assaggio di Vissani e aver fatto perdere anche l’ultimo “cappello” alla moglie, promette di lasciare la cucina. Un’impresa di catering nei debiti fino al collo deve pero’ agevolare l’appalto di una ditta “concorrente” perdendo la gara per il G7 di Trento.

Trailer:



GUIDA TV 20 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Indipendence Day

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Indipendence Day con Bill Pullman, Jeff Goldblum, Will Smith, Mary McDonnell, Robert Loggia.

Trama: Nel cielo appaiono enormi oggetti non identificati. Comincia la metodica distruzione di grandi citta’ della Terra, e tutto sembra perduto finche’ il presidente americano in persona non sale su un aereo va a combattere gli alieni. Insieme con lui uno scienziato strampalato e un pilota coraggioso salveranno il pianeta.

Ecco il trailer:



PROGRAMMI TV 20 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Propaganda Live.

PROGRAMMI TV 20 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 73

21:30 – MasterChef Italia

Su Tv8 questa sera va in onda la puntata in replica di MasterChefItalia.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Ti presento Sofia

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Ti presento Sofia con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti.

Ecco il trailer:



STASERA IN TV 20 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20.25 – Hoffenheim – Borussia D. (diretta)

22.30 – #SkyBuffaRacconta Gigi Riva

Su Sky Sport Uno stasera va in onda #SkyBuffaRacconta Gigi Riva. Il nuovo racconto del giornalista dedicato a un mito del calcio e dello sport italiano: Gigi Riva.

SKY UNO

20:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

21:15 – Antonino Chef Academy

Questa sera su Sky Uno va in replica il cooking show di Cannavacciuolo, Antonino Chef Academy.

