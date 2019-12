Natale da Chef, il film con Massimo Boldi: trama, cast e streaming

Arriva un altro cine-panettone: Natale da Chef rivede Massimo Boldi al cinema e anche sul piccolo schermo. Il film, infatti, viene presentato in anteprima assoluta su Canale 5 venerdì 20 dicembre 2019, ore 21:25, per aprire le danze al palinsesto natalizio.

Il film, uscito nel 2017, propone un ricco cast: gli italiani saranno felici di trovare al fianco di Boldi tanti altri attori che promettono grasse risate al cinema.

Di cosa parla Natale da Chef? Qual è la trama? E il cast?

Natale da Chef, la trama del film

Gualtiero Saporito è un grande chef, peccato che lo sia soltanto nella sua testa. Nonostante i buoni intenti, Gualtiero mischia una serie d’ingredienti che gli restituiscono soltanto poltiglie poco definite che di saporito hanno ben poco.

Gualtiero, da grande sognatore, propone la sua cucina in ogni occasione, portando a casa soltanto insulti. Un giorno, però, la sua tenacia viene premiata con un ingaggio natalizio. Furio Galli, il proprietario di una famosa ditta di catering, gli offre infatti il posto di capo cuoco nella sua brigata che parteciperà alla gara d’appalto per “sfamare” il prossimo G7.

Quello che Gualtiero non sa è che il progetto di Furio Galli cela qualcosa di losco.

Natale da Chef, il cast del film

Chi fa parte del cast di Natale da Chef? Protagonista indiscusso è Massimo Boldi, un attore conosciuto in Italia soprattutto per i suoi cine-panettoni, in passato realizzati insieme a Cristian De Sica, una partnership interrotta per anni e poi tornata in sesto; infatti, il loro ultimo film insieme è uscito nel 2018 e s’intitola Amici come prima. E, in cantiere, c’è già Vacanze di Natale 2020.

Nel cast vediamo poi Dario Bandiera, Rocio Munoz Morales, Paolo Conticini, Francesca Chillemi, Enzo Salvi, Barbara Foria, Maurizio Casagrande, Milena Vukotic, Biagio Izzo, Loredana De Nardis.

Natale da Chef, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere Natale da Chef? Il film viene proposto in prima assoluta tv su Canale 5 venerdì 20 dicembre 2019, ore 21.25. Chi vuole seguire la commedia natalizia in diretta tv può collegarsi al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 505 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay: l’importante è accedere o registrarsi alla piattaforma, dopodiché vi sarà possibile seguire i programmi in diretta tramite pc, smartphone e tablet.