Natale da Chef, la trama del film con Massimo Boldi

Natale da Chef è un film del 2017, distribuito da Medusa Film, che vede come protagonista Massimo Boldi nelle vesti di uno chef pasticcione che crede di avere talento.

Il film viene proposto in prima assoluta in tv su Canale 5 venerdì 20 dicembre 2019, pronto ad avviare il lungo palinsesto natalizio di Mediaset.

Al fianco di Boldi, in questo film vediamo anche Biagio Izzo, Dario Bandiera, Enzo Salvi, Paolo Conticini e Francesca Chillemi.

Ma di cosa parla Natale da Chef? Qual è la sua trama?

Tutto sul film Natale da Chef: trama, cast e streaming

Natale da Chef, la trama: di cosa parla

Gualtiero Saporito crede di essere un grande chef, peccato che lo sia soltanto nella sua testa e che nessun altro gli dia manforte. Gualtiero è un eterno sognatore e continua imperterrito a lottare per questo suo grande desiderio, nonostante dalla sua cucina escano soltanto pietanze poco appetibili.

Gualtiero riceve sempre porte chiuse in faccia, nessuno crede in lui né lo vuole lontanamente vicino alla propria cucina, ma lui non demorde.

La sua caparbietà un giorno viene premiata da Furio Galli, che lo assume come capo cuoco nella sua brigata per partecipare alla gara d’appalto indetta per “sfamare” il prossimo G7.

Purtroppo, quello che Gualtiero non sa è che Furio ha un piano losco al di sotto. Per salvare la sua azienda, sull’orlo della bancarotta, l’imprenditore ha promesso al suo avversario di lasciarlo vincere in cambio del risanamento di tutti i debiti accumulati dalla sua ditta.

Gualtiero, ignaro dell’accordo, si trova così con un aiuto cuoco affetto da ageusia (incapacità di sentire i sapori), un sommelier astemio, una pasticcera che esce dalle torte durante gli adii al celibato (anziché prepararle davvero) e una giudice che lo inganna e di cui lui s’innamora.

Insomma, un team che più spietato non si può: facile perdere la gara con questi presupposti. Ma gli ostacoli fermeranno Gualtiero dal realizzare il suo sogno?

Natale da Chef vi aspetta su Canale 5 venerdì 20 dicembre 2019, ore 21:25.