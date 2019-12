La porta dei sogni, le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata dello show di Mara Venier

Inizia stasera, venerdì 20 dicembre 2019, La porta dei sogni, il nuovo show di Mara Venier in prima serata su Rai 1. Tra puntate, in occasione delle festività natalizie, per celebrare storie ed emozioni delle persone comuni. Ad impreziosire questo nuovo emotainment la presenza di grandi ospiti. Ecco le anticipazioni del primo appuntamento di oggi, su Rai 1 dalle 21.25.

Al centro del programma storie di trasformazione, ricongiungimento, perdono e gratitudine. In ogni puntata vengono raccontate sei storie, con protagonisti persone che vogliono raggiungere il loro determinato sogno.

La porta dei sogni anticipazioni: le storie e gli ospiti della prima puntata

In ogni puntata vengono raccontate sei storie di trasformazione, ricongiungimento, perdono e gratitudine. Emozioni forti e vere, che Mara Venier racconterà con il suo solito tatto. Sarà infatti proprio la conduttrice ad accompagnare le persone nella realizzazione del sogno di una vita.

Per farlo, come il titolo stesso del programma suggerisce, le persone dovranno così attraversare La Porta dei Sogni, ossia l’elemento caratteristico della scenografia del programma, che permetterà ai protagonisti di passare magicamente dallo studio a qualsiasi luogo lontano nello spazio e nel tempo, per vivere esperienze uniche e realizzare i propri sogni.

Tra le storie della puntata, secondo le anticipazioni de La porta dei sogni, un viaggio intercontinentale verso un amore lontano, una scalata spettacolare su una delle vette più alte d’Italia per raggiungere un traguardo importante e il regalo di un nuovo sogno di Natale per oltre cento bambini.

Ma non solo. Per ogni puntata de La porta dei sogni, infatti, ci saranno grandi ospiti. Alla prima puntata di stasera, 20 dicembre 2019, su Rai 1 prendono parte Andrea Bocelli, Arisa e Antonino Cannavacciuolo.

In un’intervista a Sorrisi e Canzoni, Mara Venier ha presentato così la sua nuova trasmissione La porta dei sogni: “Accoglierò di volta in volta una persona e mi farò raccontare la sua storia, i suoi rimpianti, i suoi desideri di riscatto e rivincita… Dopo di che questa persona salirà i gradini, aprirà la sua porta e da lì, in una sorta di salto spazio-temporale, entrerà nella dimensione del sogno. I sogni verranno realizzati in esterna e si girerà con una troupe con qualità cinematografica. Alcune persone, ma non tutte, poi torneranno in studio e commenteranno assieme a me l’esperienza vissuta”.

Appuntamento dunque con la prima puntata de La porta dei sogni per stasera, 20 dicembre 2019, su Rai 1 dalle 21.25.