La porta dei sogni, il nuovo show in prima serata di Mara Venier su Rai 1

Inizia stasera, venerdì 20 dicembre 2019, La porta dei sogni, il nuovo show in prima serata con Mara Venier su Rai 1. Alla base della trasmissione di emotainment le storie di persone comuni, con un sogno nel cassetto da realizzare. Un nuovo esperimento, che si avvale in ognuna delle tre puntate, di grandi ospiti.

Un gran galà della vita, uno show elegante, celebrare i sogni e le emozioni della gente comune. Il primo dei tre appuntamenti è previsto per il 20 dicembre alle 21.25, proprio a ridosso delle festività natalizie. Per Mara Venier si tratta di un ritorno in prima serata su Rai 1, dopo i grandi successi che da un paio di stagioni sta registrando con la sua Domenica In.

La porta dei sogni, le anticipazioni dello show con Mara Venier

Ma in cosa consiste La porta dei sogni? In ogni puntata spazio a sei storie, i cui protagonisti vogliono raggiungere il loro determinato sogno. Ad accompagnare i telespettatori in questo innovativo viaggio è la padrona di casa, Mara Venier, una delle conduttrici più abili a raccontare le emozioni delle persone in maniera genuina e non sensazionalistica.

Sarà lei ad aiutare i protagonisti delle sei storie a realizzare i propri sogni. Vicissitudini diverse tra loro, all’insegna della trasformazione, del ricongiungimento, del perdono o della gratitudine. Emozioni forti e vere che si schiuderanno proprio dietro la porta dei sogni, elemento chiave della scenografia del programma, che permetterà ai protagonisti di passare magicamente dallo studio a qualsiasi luogo lontano nello spazio e nel tempo, per vivere esperienze uniche e realizzare i propri sogni.

Ad impreziosire ancora di più questo racconto emozionale una serie di ospiti di prestigio che prenderanno parte alle tre prime serate. Ospiti della prima puntata del 20 dicembre sono Andrea Bocelli, Arisa e Antonino Cannavacciuolo.

Sei le emozionanti storie al centro della prima puntata tra cui: un viaggio intercontinentale verso un amore lontano; una scalata spettacolare su una delle vette più alte d’Italia per raggiungere un traguardo importante; il regalo di un nuovo sogno di Natale per oltre cento bambini.

In un’intervista a Sorrisi e Canzoni, Mara Venier ha presentato così la sua nuova trasmissione La porta dei sogni: “Accoglierò di volta in volta una persona e mi farò raccontare la sua storia, i suoi rimpianti, i suoi desideri di riscatto e rivincita… Dopo di che questa persona salirà i gradini, aprirà la sua porta e da lì, in una sorta di salto spazio-temporale, entrerà nella dimensione del sogno. I sogni verranno realizzati in esterna e si girerà con una troupe con qualità cinematografica. Alcune persone, ma non tutte, poi torneranno in studio e commenteranno assieme a me l’esperienza vissuta”.

La trasmissione è realizzata da Banijay Italia. La regia sarà curata da Roberto Croce, mentre le location esterne verranno seguite da Giacomo Frignani. Le scenografie, elemento cardine del programma, sono state firmate da Susanna Aldinio.

La porta dei sogni, dove vedere in diretta tv e in streaming

La porta dei sogni va in onda per tre settimane in prima serata su Rai 1, a partire dalle 21.25. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Gli abbonati alla pay-tv di Sky possono trovarlo al tasto 101 del decoder.

Se non siete a casa, potete recuperare le puntate attraverso RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook.

Altrimenti potete recuperare il programma di Mara Venier anche dopo la messa in onda in qualsiasi momento tramite la funzione on demand di RaiPlay.

