“Gay in tv? Sì, ma non a Natale”, Mara Venier zittisce l’hater di Tiziano Ferro

Una lunga intervista quella a Tiziano Ferro durante l’ultima puntata di Domenica In. Davanti a Mara Venier, il cantante si è aperto raccontando la propria carriera, il privato, e presentando il suo nuovo album Accetto miracoli.

Un Ferro a tratti inedito, che ha permesso alla trasmissione di Rai 1 di ottenere ottimi ascolti. Eppure non sono mancate le polemiche, in particolare sui social. La conduttrice ha infatti pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae con Tiziano subito dopo la lunga chiacchierata. Tra i commenti, ha fatto scalpore quello di un utente, che ha scritto: “Nel periodo delle feste natalizie, che è la festa della famiglia non mi è piaciuto un’intervista ad un omosessuale. In altri periodi dell’anno ok”.

Non si è fatta attendere la risposta piccata della Venier: “Cara, d’amore si può parlare tutto l’anno perché l’amore non ha sesso!”. Un commento apprezzato dalla stragrande maggioranza degli utenti, che si è complimentata con la presentatrice.

Nel corso dell’intervista a Domenica In Tiziano Ferro ha parlato di quanto la musica gli abbia cambiato la vita: “Io non ricordo un solo istante della mia vita senza la mia musica, ma lei ti sceglie, inizi un percorso che è diverso dagli altri. Io andavo a Roma per andare nei grandi negozi di dischi e comprarli lì. Ero un ragazzino sfigato di provincia, e ho condiviso questo momento con il mio migliore amico, Roberto, un grande autore musicale. Anche perché con i ragazzi non ci potevi parlare perché parlavano solo di calcio, con le ragazze non ci potevi discutere perché cercavano il ragazzo e niente. La musica mia ha salvato”.

Il cantante di Latina ha anche parlato della relazione che lo lega all’americano Victor Allen, arrivando ad emozionarsi: Non so come andrà questa relazione, spero bene, ma quel momento rimarrà con me per sempre. Mi ha dato un momento vero, semplice, che non avevo dai vecchi Natali, quelli da bambino. Quando aspettavi Babbo Natale e lui ti portava esattamente le cose che desideravi. È stato un momento genuino che ricorderò per sempre”.

Leggi anche:

Potrebbero interessarti Il libro della giungla, il film di Jon Favreau: trama, cast e streaming DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 17 dicembre 2019 su La7 Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 17 dicembre su Rai 3

Tiziano Ferro accusa Fedez di bullismo e omofobia, il rapper risponde

Tiziano Ferro ospite a Che Tempo Che Fa: il duro monologo contro il bullismo