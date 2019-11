Tiziano Ferro accusa Fedez di bullismo e omofobia. Arriva la risposta di scuse del rapper

Tiziano Ferro offeso nel profondo da Fedez. Il cantante, presentando il suo nuovo album “Accetto miracoli”, durante una conferenza stampa ha accusato il rapper di omofobia e bullismo.

Il tutto è partito da una vecchia canzone di Fedez dove spuntava un’esplicita allusione al coming out di Tiziano Ferro: “Mi si tira in ballo e io sono ironico, finché si scherza va bene, mi spiace solo quando queste cose sono legate al sentimento e alla sessualità, perché anche una battuta può mettere un adolescente a disagio, e che un idolo dei ragazzini mi prenda in giro su questo è un atto di bullismo molto forte, non solo verso di me”.

Messo alle strette dalla stampa, Tiziano ha confessato che Fedez è stato uno dei tanti colleghi ad aver marciato su quest’argomento.

La canzone incriminata è “Tutto il contrario” e il passaggio specifico che ha offeso il cantante di Latina è: “Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing, ora so che ha mangiato più wurstel che crauti”.

Tiziano Ferro accusa Fedez di bullismo, la risposta del rapper: “Mi stupisce un po’ il tempismo”

La risposta di Fedez non è tardata ad arrivare. Utilizzando i propri canali social – nello specifico le storie di Instagram – il marito della Ferragni ha voluto precisare il suo punto di vista.

“Mi stupisce un po’ il tempismo di questa dichiarazione, nel senso che questa è una canzone scritta quando io avevo 19 anni, ero senza casa discografica, non avevo un pubblico e mettevo le mie canzoni online. Quella è diventata una delle canzoni che mi ha reso famoso, in termini underground e non mainstream. Mi fa quindi strano dover rendere conto di una cosa che ho scritto dieci anni fa, anche perché a 19 anni siamo tutti persone diverse e ci esprimiamo con toni completamente diversi”, attacca così Fedez, tornando indietro nel tempo e parlando di un ragazzo di 19 anni che si approcciava alla musica.

E poi spiega esattamente quello che intendeva con la canzone incriminata. “All’inizio di quella canzone io dico che mi interessa il coming out di Tiziano Ferro proprio con l’intento di dire che per le preferenze sessuali di un artista sono accessorie rispetto al giudizio che do all’artista. Poi ovviamente lo condisco con la scrittura dissacrante che un 19enne ha, ma penso di aver dimostrato in questi anni che io e l’omofobia viaggiamo in parallelo e non ci incontriamo mai”.

Arrivano le scuse di Fedez, “Non ho mai pensato che quella canzone potesse aver offeso Tiziano. Ora che lo so, mi sento di dire che l’intenzione non era quella e mi spiace che la canzone si sia prestata a mal interpretazioni”, seguite da una proposta: “Sono sicuro che sul tema omofobia e bullismo sia io che Tiziano possiamo trovarci d’accordo e fare tante cose insieme. Lo invito a rendere costruttiva insieme questa cosa. Cerchiamo di rendere produttiva questa cosa e non litigare tramite interviste e cose di questo genere”.

Tiziano accetterà?

